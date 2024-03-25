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NaviBand ко Дню Воли выпустила новый клип «Сокал»

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  • 25.03.2024, 12:17
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NaviBand ко Дню Воли выпустила новый клип «Сокал»
Фото: Charter97.org

В главной роли — купаловец Игорь Сигов.

Белорусская группа NaviBand в День Воли, 25 марта, представила клип и новую песню «Сокал». В главной роли — участник театральной труппы «Купалаўцы», заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов.

«Сокал» — песня из нового альбома NaviBand, релиз которого запланирован на осень. Режиссер видео — Артем Лобач. Снимки проходили в том числе на белорусско-польской границе, пишет zerkalo.io.

— Свобода и любовь — это то, за что всегда сражались люди. Человек стремится к своей свободе через испытания, через потери. Это больно, страшно, но правда на нашей стороне, и рано или поздно свет победит тьму. В Беларуси, в Украине, во всем мире. Именно это мы постарались отразить в нашей песне и клипе, — объяснил солист группы Артем Лукьяненко.

— Я играю роль человека, который вынужденно покидает дом. Не потому, что хочет, а потому вынужден все оставить и пройти через испытания, которые подготовила ему жизнь. Это очень близкая много кому сейчас история, я был растроган, когда впервые послушал песню. Главная идея клипа и песни — не сдаваться, добиваться того, о чем мечтаешь, как бы ни было сложно. Это очень важно сейчас, — говорит Игорь Сигов.

25 мая NaviBand празднует 10 лет на сцене большим концертом на одной из главных площадок Варшавы — в клубе Progresja. Билеты есть в продаже.

NaviBand — музыкальная группа из Минска, которая работает в стиле инди-фолк, инди-рок. Коллектив был создан в 2013 году. Группа представляла Беларусь на «Евровидении-2017» с песней «Гэта зямля». В основном артисты исполняют свои песни на белорусском языке. Их трек «Iншымі» стал одним из символов протестного движения в Беларуси. Участники группы вынуждены были уехать из страны.

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