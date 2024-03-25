В мировом рейтинге самых популярных авто сменился лидер
- 25.03.2024, 18:11
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Впервые за 20 лет.
Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным – сбросить с пьедестала бестселлер компании Toyota и стать самым продаваемым авто.
Эксперты подсчитали, что в 2023 году было продано 1,15 млн таких автомобилей (+50,8%). Об этом сообщает Focus2move.
«Несмотря на то, что сбросить традиционные дизельные и бензиновые модели с самой высокой вершины нашего рейтинга тop-100 очень сложно, новые модели электромобилей стремительно набирают популярность в глобальной таблице лидеров, а автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации», – говорит издание.
В общем, пятерка лидеров 2023 года выглядит следующим образом:
Tesla Model Y – 1,15 млн авто;
Toyota Corolla – 1,13 млн авто;
Toyota RAV4 – 934 тыс авто;
Ford F-Series – 901 тыс авто;
Honda CR-V – 718 тыс авто.
Кроме того, в первой десятке оказались Toyota Camry, Toyota Hilux, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson и пикап Ram. Наиболее примечательные показатели других моделей из топ-50 в основном связаны с электромобилями, такими как BYD Dolphin (+54,7%) и BYD Yuan Plus (+86,0%).