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В мировом рейтинге самых популярных авто сменился лидер

  • 25.03.2024, 18:11
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В мировом рейтинге самых популярных авто сменился лидер

Впервые за 20 лет.

Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным – сбросить с пьедестала бестселлер компании Toyota и стать самым продаваемым авто.

Эксперты подсчитали, что в 2023 году было продано 1,15 млн таких автомобилей (+50,8%). Об этом сообщает Focus2move.

«Несмотря на то, что сбросить традиционные дизельные и бензиновые модели с самой высокой вершины нашего рейтинга тop-100 очень сложно, новые модели электромобилей стремительно набирают популярность в глобальной таблице лидеров, а автомобильная промышленность все больше движется в сторону электрификации», – говорит издание.

В общем, пятерка лидеров 2023 года выглядит следующим образом:

Tesla Model Y – 1,15 млн авто;

Toyota Corolla – 1,13 млн авто;

Toyota RAV4 – 934 тыс авто;

Ford F-Series – 901 тыс авто;

Honda CR-V – 718 тыс авто.

Кроме того, в первой десятке оказались Toyota Camry, Toyota Hilux, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson и пикап Ram. Наиболее примечательные показатели других моделей из топ-50 в основном связаны с электромобилями, такими как BYD Dolphin (+54,7%) и BYD Yuan Plus (+86,0%).

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