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Каспаров: Ввод войск стран НАТО в Украину перестал быть ненаучной фантастикой

  • 25.03.2024, 20:37
Каспаров: Ввод войск стран НАТО в Украину перестал быть ненаучной фантастикой
Гарри Каспаров

У Франции есть очень мощная авиация.

Поле заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности появления в Украине войск НАТО такой вариант развития событий в войне страны-агрессора России против Украины перестал быть фантастическим.

Такое мнение в интервью «Гордону» Дмитрию Гордону выразил живущий в США российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

- Верите ли вы, что солдаты стран Альянса приедут в Украину и будут воевать против России?

- Давайте так скажем пока: это перестало быть уже ненаучной фантастикой. Это еще не стало политической реальностью, но совершенно очевидно, что изменение политситуации в Америке начинает заставлять европейцев менять свои представления о том, что будет дальше. Это даже не вопрос спасти Украину.

Путин сам говорит: «Не-не, мы дальше пойдем, мы собираемся дальше идти». И на Западе понимают, что откровения пьяного зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, – на самом деле, это и есть Путин. Что у пьяного на уме – то у трезвого на языке. И когда Медведев выходит и выступает перед картой Европы – им понятно, что это то, что их ждет, – объяснил Каспаров.

По его словам, «не надо быть Наполеоном», чтобы европейцам разобраться: «воевать с Путиным (который мобилизует украинцев с новых захваченных территорий) под Варшавой или воевать с этими же украинцами против Путина под Киевом».

- Понятно, что армии европейские к такой битве не готовы, но, можем напомнить, у Франции есть очень мощная авиация. И я бы считал, что если Макрон что-то сделает, то это будет, конечно, не сухопутные войска, это будет, конечно, авиация французская, – предположил Каспаров.

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