Вблизи литовской границы в пятницу не работала мобильная связь 1 26.03.2024, 11:48

Что случилось?

В приграничных с Литвой районах Беларуси с пятницы на субботу (22-23 марта) не работала мобильная связь. Эту информацию подтвердили несколько источников «Еврорадио».

«Технических работ в том регионе не проводилось»

— Почти сутки ни интернет, ни мобильная связь от МТС не работала, невозможно было сделать элементарных действий, — рассказали жители приграничных районов, обеспокоенные напряжённой обстановкой на границе.

Журналист под видом местного жителя обратился с проблемой к мобильным операторам, которые работают в Беларуси.

В компаниях Life:) и А1 рассказали, что технических работ в том регионе не проводилось, поэтому связь должна была работать без перебоев.

А в колл-центре МТС для проверки данных попросили назвать действующий белорусский номер телефона. Без этой информации там отказались от дальнейшего общения.

В разговоре с одним из бывших сотрудников МТС, проработавшим там более пяти лет, мы узнали, что мобильный оператор в реальном времени знает состояние/загрузку всех своих базовых станций и называть номер телефона для этого совсем необязательно.

«Элемент информационно-психологического давления»

Специалист по национальной безопасности Александр Казак рассказал, что сбои в мобильной связи могут быть элементом информационно-психологического давления на жителей данного региона.

— Мы же видим, как Россия в Калининграде начинает использовать средства радиоэлектронной борьбы, что напрямую влияет на ухудшение GPS, GSM и иных сигналов. То же самое говорят и пилоты самолетов, которые утверждают, что у них не работает навигационное оборудование, и это всё происходит как раз примерно в том районе.

Назвать перебои со связью явной предпосылкой к началу войны сложно: по мнению эксперта, главная предпосылка — это концентрация и переброска войск.

— Кроме этого, судя по опыту Украины, я не думаю, что связь, в случае боевых действий в регионе, будут отключать. Но говорить о том, что «вот-вот начнется», я бы не стал.