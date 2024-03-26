Самолет нового поколения Boom XB-1 впервые подняли в небо 7 26.03.2024, 12:03

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Фото:Boom Supersonic

Сверхзвуковые полеты возвращаются.

Компания Boom Supersonic впервые подняла свой самолет Boom XB-1 в воздух. Это первый гражданский сверхзвуковой борт, который был поднят в воздух за последние два десятилетия, пишет New Voice.

Запуск состоялся в минувшие выходные в авиационно-космическом порту Мохаве (Калифорния). Основатель и генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл отметил, что именно с этой локации был запущен экспериментальный самолет Bell X-1, который в 1947 году стал первым воздушным бортом, преодолевшим звуковой барьер.

Во время испытательного полета XB-1 управлял главный летчик-испытатель Boom Билл «Док» Шумейкер. За ним наблюдал летчик-испытатель Тристан «Джеппетто» Бранденбург на самолете-преследователе Т-38.

«Все члены команды XB-1 должны невероятно гордиться этим достижением. Для меня было честью разделить это путешествие со многими преданными делу и талантливыми профессионалами. Опыт, который мы получили при достижении этой вехи, будет неоценимым для возрождения сверхзвуковых путешествий [компанией] Boom», — сказал Шумейкер.