Финляндия и Швеция заявили о необходимости ужесточения санкций против белорусского режима 26.03.2024, 15:14

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Финляндия и Швеция считают, что ЕС должен ужесточить санкции против РФ после смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального, заявил во вторник, 26 марта, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём на совместной пресс-конференции со своей финской коллегой Элиной Валтонен. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, тот факт, что смерть Навального связана с руководством России, побуждает ввести санкции конкретно против ответственных за это.

«Мы также, конечно, считаем, что санкции в целом, пакет санкций, должны быть расширены, потому что мы видим, что санкции приносят пользу, когда дело доходит до того, чтобы подорвать способность России вести свою незаконную войну против Украины», - отметил он.

Бильстрём добавил, что две страны Северной Европы хотели бы видеть и режим санкций против режима Лукашенко в связи с его поддержкой России в войне.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудили новые экономические санкции против РФ. Продолжается работа над 14 пакетом, который будет включать как новые санкции, так и усиление эффективности уже введенных ограничений.

Также обсуждалось то, как можно усилить и гармонизировать санкционную политику против белорусского режима с санкциями против России. Цель ЕС – снизить роль Беларуси в обходе антироссийских санкций.