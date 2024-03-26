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Эксперты назвали 10 лучших подержанных авто, которые стоит приобрести в 2024 году

  • 26.03.2024, 17:00
Эксперты назвали 10 лучших подержанных авто, которые стоит приобрести в 2024 году

С оптимальным соотношением цены и качества.

Найти оптимальное соотношение цены и качества – непростая задача, особенно когда речь идет о подержанных авто. Вторичный рынок переполнен моделями разных сегментов, однако часто случаются досадные ситуации, когда приходится дополнительно тратиться на ремонт и техобслуживание.

Аналитики Cox Automotive ожидают, что рынок подержанных автомобилей в 2024 году вырастет менее чем на 1% по сравнению с прошлым годом. В то же время рынок подержанных электромобилей будет расти быстрее всего. Эксперты назвали топ-10 самых популярных подержанных автомобилей по данным CoPilot в 2024 году.

Ford F-150 (2019)

• Общая оценка по отзывам: 8,1 из 10

• Надежность: 3,5 из 5

• MPG: 22

Как и другие полноразмерные пикапы высшего уровня, F-150 доступен в различных комплектациях, оснащен множеством доступных силовых агрегатов и обеспечивает большие возможности буксировки и перевозки.

Chevrolet Silverado (2018)

• Средняя оценка по отзывам: 7,2 из 10

• Надежность: 3,5 из 5

• MPG: 20

Silverado продается с тремя компоновками кабины и тремя вариантами двигателя в шести разных комплектациях. Независимо от того, ищете ли вы просто рабочий грузовик или хотите стиля и роскоши, Chevrolet Silverado точно не подведет.

Ram 1500 (2019)

• Средняя оценка по отзывам: 8,6 из 10

• Надежность: 3,5 из 5

• MPG: 22

Качественный и комфортный Ram 1500 станет отличным вариантом для работы или путешествий. Авто имеет довольно высокий рейтинг доверия, однако показатели надежности могли быть лучше.

Toyota Camry (2018)

• Средняя оценка по отзывам: 7,6 из 10

• Надежность: 4,5 из 5

• MPG: 34

Camry – типичный семейный седан среднего размера. Автомобиль стабильно занимает высокие позиции в различных рейтингах по надежности и качеству.

Toyota RAV4 (2020)

• Средняя оценка по отзывам: 7,7 из 10

• Надежность: 4,5 из 5

• MPG: 30

RAV4 – это приятный внедорожник с качественной управляемостью и просторным салоном. Авто имеет много удобств. Важное конкурентное преимущество заключается в экономии топлива.

Honda CR-V (2018)

• Средняя оценка по отзывам: 8,1 из 10

• Надежность: 4,5 из 5

• MPG: 28

Honda CR-V была обновлена в 2017 году и эксперты удивлены тем, сколь глубокими были эти изменения. Вместо того чтобы вносить какие-то поверхностные аспекты в топ-продаваемую модель, автогигант провел капитальный ремонт и существенно улучшил показатели надежности.

Chevrolet Equinox (2018)

• Средняя оценка по отзывам: 7,4 из 10

• Надежность: 4,0 из 5

• MPG: 28

Equinox оснащен исключительно четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом и стандартной технологией остановки и запуска двигателя. Важным преимуществом является просторный и комфортный салон.

Ford Escape (2017)

• Средняя оценка по отзывам: 3,5 из 5

• Надежность: 4,0 из 5

• MPG: 24

Ford Escape – это разумный и безопасный выбор среди множества конкурентов. Escape 2017 получил улучшенный стиль и мощность, а также обновленный технический интерфейс, который имеет много возможностей.

Jeep Grand Cherokee (2017)

• Средняя оценка по отзывам: 3,5 из 5

• Надежность: 3,5 из 5

• MPG: 21

Сегодня трудно найти действительно качественный внедорожник, особенно по разумной цене. Но Grand Cherokee 2017 станет оптимальным выбором. Базовый 3,6-литровый бензиновый V6 обеспечивает достойную мощность и экономию топлива.

Ford Explorer (2018)

• Средняя оценка по отзывам: 3,8 из 5

• Надежность: 3,5 из 5

• MPG: 20

Explorer не имеет наибольшей грузоподъемности в своем классе, а его сиденья третьего ряда не слишком просторны. Однако в целом Ford Explorer – достойный вариант для трехрядного внедорожника среднего размера.

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