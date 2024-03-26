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Биржевая цена какао выросла до нового максимума

  • 26.03.2024, 19:01
Биржевая цена какао выросла до нового максимума

Превысила $10 тысяч за тонну.

Стоимость какао-бобов продолжает обновлять исторические максимумы. Майские фьючерсы на них в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на пике дорожали 26 марта на 12,7% — до $10,075 тыс. за тонну.

К 17:00 по Минску контракты торговались по $9810 (+9,74%). Всего с начала года котировки взлетели более чем на 130%.

Биржевые цены на какао-бобы выросли до нового рекорда на фоне усиления опасений по поводу снижения поставок из-за неурожая в странах Западной Африки, пишет Bloomberg. Около 60% всего мирового производства какао-бобов приходится всего на две страны — Кот-д’Ивуар и Гану. В Кот-д'Ивуаре уже предупредили, что в этом сезоне урожай какао-бобов сократится.

Другие производители, такие как Бразилия и Эквадор, стремятся увеличить производство, однако для этого требуется время. Для того чтобы посаженные деревья дали плоды, необходимо несколько лет. В итоге рынок может столкнуться с дефицитом какао-бобов третий год подряд, что грозит скачком цен на шоколад.

Помимо опасений из-за дефицита физических поставок какао-бобов, к росту котировок могли привести действия трейдеров. Хотя фьючерсы на какао-бобы находились в зоне перекупленности на протяжении нескольких последних месяцев, это не помешало котировкам идти вверх.

«Когда мы находимся на таких уровнях, трудно сказать, оправданы ли эти цены», — отметил аналитик Rabobank Пол Джоулз.

Рост цен на какао-бобы может ударить по потребителям шоколада, поскольку производители будут вынуждены перекладывать расходы на покупателей или продавать плитки меньшего размера или с меньшим содержанием шоколада. При этом есть риски, что ситуация с поставками может еще сильнее ухудшиться.

Так, в Евросоюзе ранее приняли закон, который запрещает продавать на территории блока некоторые виды продукции, произведенной в местах вырубки тропических лесов. С помощью этой меры ЕС борется с изменением климата. Но Bloomberg отмечает, что из-за этого европейским производителям шоколада может быть еще труднее обеспечить закупки необходимого им сырья.

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