Из Бреста полетят чартеры в Анталью 26.03.2024, 19:03

Уже в мае.

Брестчане, освобождайте антресоли от чемоданов: с 13 мая из Бреста полетят чартеры в Анталью. Планируется, что рейсы будут раз в десять дней — до октября. Самолет — Boeing 737-800 вместимостью 189 человек. Об этом сообщил БелТА начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц.

Вообще, брестский аэропорт в этом году активно возвращается к жизни. Чартеры оттуда не летали с 2022 года, а регулярные пассажирские рейсы аэропорт последний раз принимал в 2019-м. А с 3 апреля «Белавиа» аж после 14-летнего перерыва возобновит авиасообщение между Брестом и Москвой: Embraer-175 будет летать по средам и субботам.

Брестский аэропорт расположен в 15 километрах от центра города — между деревней Шебрин и магистралью М1. В свое время отсюда летал рейсовый самолет в Калининград. Кроме того, аэропорт активно использовали для чартерных полетов как с туристами, так и местными спортивными командами. Семь лет назад именно здесь приземлился джет Hawker 800XP с Диего Марадоной на борту.