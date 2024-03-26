закрыть
26 марта 2024, вторник, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Бреста полетят чартеры в Анталью

  • 26.03.2024, 19:03
Из Бреста полетят чартеры в Анталью

Уже в мае.

Брестчане, освобождайте антресоли от чемоданов: с 13 мая из Бреста полетят чартеры в Анталью. Планируется, что рейсы будут раз в десять дней — до октября. Самолет — Boeing 737-800 вместимостью 189 человек. Об этом сообщил БелТА начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация» Александр Докучиц.

Вообще, брестский аэропорт в этом году активно возвращается к жизни. Чартеры оттуда не летали с 2022 года, а регулярные пассажирские рейсы аэропорт последний раз принимал в 2019-м. А с 3 апреля «Белавиа» аж после 14-летнего перерыва возобновит авиасообщение между Брестом и Москвой: Embraer-175 будет летать по средам и субботам.

Брестский аэропорт расположен в 15 километрах от центра города — между деревней Шебрин и магистралью М1. В свое время отсюда летал рейсовый самолет в Калининград. Кроме того, аэропорт активно использовали для чартерных полетов как с туристами, так и местными спортивными командами. Семь лет назад именно здесь приземлился джет Hawker 800XP с Диего Марадоной на борту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников