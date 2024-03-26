Прибыль «Газпрома» падает второй год подряд 26.03.2024, 23:37

В 2024 году истекает пятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через Украину.

Чистая прибыль российского «Газпрома» по итогам 2023 года уменьшилась до 695,57 млрд рублей. Доход компании падает второй год подряд.

По данным отчетности российского газового монополиста, прибыль Газпрома в 2022 году составила 747,25 млрд рублей после рекордного показателя на уровне 2,68 триллиона рублей в 2021 году.

Выручка «Газпрома» в прошлом году упала еще больше – сразу на 30%: до 5,62 трлн рублей с 7,98 трлн рублей в 2022 году.

Эти данные отражают результаты газового бизнеса «Газпрома» и не включают в себя нефтяной, энергетический и энергетический сегменты, которые будут отражены в консолидированной отчетности группы.

Напомним, результатом саморазрушающейся газовой войны России стало снижение поставок в Европу на 115 млрд куб м, из которых Китай заместил лишь 13 млрд. куб.

В 2024 году истекает пятилетний контракт на транзит газа из России в Европу через Украину. ЕС декларирует намерения слезть с кремлевской «газовой иглы».