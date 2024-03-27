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«Беларуськалий» выдавливают с китайского рынка

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  • 27.03.2024, 8:42
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«Беларуськалий» выдавливают с китайского рынка

Там лидируют Россия и Канада.

Главное таможенное управление КНР опубликовало данные по импорту калийных удобрений за январь – февраль 2024 года. Посмотрели, какие позиции на рынке Поднебесной занимает Беларусь и другие страны, пишет myfin.by.

По предварительным данным китайской стороны, в январе – феврале 2024 года совокупный объем импорта КНР по товарной позиции «Удобрения минеральные или химические, калийные» составил $853,6 млн.

Для сравнения: в январе – феврале прошлого года ввоз калийных удобрений обошелся Китаю в $895,3 млн.

В начале 2024 года наибольший объем закупок калия (в стоимостном выражении) Китайская Народная Республика совершила из России – $286,9 млн по итогам января – февраля. Импорт из Канады составил $241,2 млн.

Беларусь в списке государств, из которых Китай импортирует калийные удобрения, находится на 3-й позиции. По итогам первых двух месяцев 2024 года КНР ввезла белорусского калия на сумму $141,9 млн.

По отношению к январю – февралю 2023 года стоимость импорта калийных удобрений в Китай из России и Канады увеличилась, объемы закупок из Беларуси сократились.

Отметим, что в начале прошлого года Беларусь занимала первую строчку в списке ключевых поставщиков калия на рынок Поднебесной. В январе – феврале 2022 года наша страна была на 3-м месте.

Помимо импорта из России, Канады и Беларуси, в январе – феврале текущего года ввоз калийных удобрений в Китай также осуществлялся и из других стран, в том числе таких, как:

Лаос ($99,7 млн);

Израиль ($57,6 млн);

Иордания ($17,2 млн);

Узбекистан ($4,1 млн);

Германия ($3,2 млн).

Небольшие партии калия поступали на китайский рынок из Великобритании, Швеции, США, Нидерландов, Италии.

Напомним, что в 2023 году Китайская Народная Республика импортировала калийных удобрений на $4,75 млрд.

Наибольший объем закупок (по стоимости) приходился на Беларусь: из нашей страны КНР ввезла калийных удобрений на сумму около $1,46 млрд.

Импорт калия из Российской Федерации в прошлом году составил $1,13 млрд, из Канады – $803,1 млн, из Лаоса – $630,1 млн, из Иордании – $333,7 млн, из Израиля – $313,0 млн.

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