Почему власти вдруг разлюбили армянский коньяк

Почему власти вдруг разлюбили армянский коньяк9
- 27.03.2024, 8:57
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Ранее в Беларуси даже открывали совместное предприятие по розливу этого напитка.
Санитарные службы Беларуси обнаружили в армянском вине краситель, который не был указан на этикетке. В итоге главный санитарный врач страны Александр Тарасенко запретил ввозить и хранить всю продукцию «нарушителя» — армянского «Араратского коньячного завода», пишет «Салiдарнасць».
Очень скоро нашлись те, кто увидел в этой суровой мере политику и месть официального Минска: «Лукашенко отомстил армянам из-за отказа Еревана выдать белорусского оппозиционера».
Речь о Ярославе Новикове, которого задержали в Армении по запросу белорусских силовиков, а потом гарантировали ему политическое убежище. Версия о мести не лишена логики.
Во-первых, за соотечественника вступилась Тихановская, которая говорила о нем со спикером армянского парламента Аленом Симоняном.
Во-вторых, Армения в целом раздражает Минск своим дрейфом на Запад. Да и личные отношения правителя Беларуси с армянским лидером всегда были далеки от дружеских.
К слову, политику в этой коньячной истории увидели даже российские Z-паблики.
Нам же остается только вспомнить времена, когда армянский коньяк настолько не вызывал вопросов у санитарных врачей и чиновников, что в Беларуси даже открывали совместное предприятие по розливу этого напитка.
«Армянскому коньяку на Беларуси быть», — уверял в июле 2012-го Лукашенко, посещая в СООО «Армянский стандарт».
Это была эпоха многовекторности. Точнее, попыток сделать ее еще более многовекторной. Время, когда сам Лукашенко не раз и не два пугал своих подчиненных опасностью «полета на одном крыле».
Похоже, сейчас этот страх куда-то делся. И правящий режим вполне уже устраивает планирование с отключенными двигателями.