Почему власти вдруг разлюбили армянский коньяк 9 27.03.2024, 8:57

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Ранее в Беларуси даже открывали совместное предприятие по розливу этого напитка.

Санитарные службы Беларуси обнаружили в армянском вине краситель, который не был указан на этикетке. В итоге главный санитарный врач страны Александр Тарасенко запретил ввозить и хранить всю продукцию «нарушителя» — армянского «Араратского коньячного завода», пишет «Салiдарнасць».

Очень скоро нашлись те, кто увидел в этой суровой мере политику и месть официального Минска: «Лукашенко отомстил армянам из-за отказа Еревана выдать белорусского оппозиционера».

Речь о Ярославе Новикове, которого задержали в Армении по запросу белорусских силовиков, а потом гарантировали ему политическое убежище. Версия о мести не лишена логики.

Во-первых, за соотечественника вступилась Тихановская, которая говорила о нем со спикером армянского парламента Аленом Симоняном.

Во-вторых, Армения в целом раздражает Минск своим дрейфом на Запад. Да и личные отношения правителя Беларуси с армянским лидером всегда были далеки от дружеских.

К слову, политику в этой коньячной истории увидели даже российские Z-паблики.

Нам же остается только вспомнить времена, когда армянский коньяк настолько не вызывал вопросов у санитарных врачей и чиновников, что в Беларуси даже открывали совместное предприятие по розливу этого напитка.

«Армянскому коньяку на Беларуси быть», — уверял в июле 2012-го Лукашенко, посещая в СООО «Армянский стандарт».

Это была эпоха многовекторности. Точнее, попыток сделать ее еще более многовекторной. Время, когда сам Лукашенко не раз и не два пугал своих подчиненных опасностью «полета на одном крыле».

Похоже, сейчас этот страх куда-то делся. И правящий режим вполне уже устраивает планирование с отключенными двигателями.