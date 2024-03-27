закрыть
27 марта 2024, среда, 9:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто только не приезжает – и ГУБОПик, и Солодуха»

  • 27.03.2024, 9:21
  • 2,620
«Кто только не приезжает – и ГУБОПик, и Солодуха»

Монолог молодого специалиста, работающего на белорусском заводе.

Андрей (имя изменено) — молодой специалист. Два года назад парень окончил университет и выбрал в качестве распределения по специальности один из белорусских заводов. В своем монологе для «Салідарнасці» он рассказал об условиях на предприятии для молодых специалистов и общем настроении среди рабочих.

«70% работников — пожилое поколение»

— Работать в целом оказалось проще, чем учиться, — признается Андрей. — У нас, по сути, единичное производство и все, что надо делать, уже придумано до нас. А какую-то тяжелую работу молодым специалистам не дают.

Чувствуется дефицит кадров. Работает в основном пожилое поколение — это где-то 70% от всех работников, есть даже те, кому за 70. Если они уйдут, работать будет некому. Поэтому в этом плане все очень грустно. В целом у нас большой разрыв в возрасте у работников — от 25 до 45 лет вообще может не быть людей.

Молодые специалисты надолго не задерживаются: уходят после двухлетней отработки или спустя четыре года, когда перестают доплачивать за молодого специалиста.

Зарплата, в целом, неплохая, и со временем она растет. Есть оклад и проценты от него — они разные, в зависимости от производства и должности. Если проценты хорошие, можно получать 900-1000$ (кстати, почти всех работников волнует курс доллара) — считаю, это неплохо даже для Минска.

Но есть проблема — спустя четыре года за молодого специалиста уже не доплачивают, и проценты от оклада становятся намного меньше, чем раньше.

«Закупают что подешевле, даже если оно ужасного качества»

— Если сравнивать с другими заводами, то у нас все относительно неплохо. Хотя жести хватает и по рабочим вопросам, и по отношению. Например, что касается каких-то материалов, оборудования, то закупают что подешевле, даже если оно ужасного качества. Понятно, что чем хуже материал, тем хуже итоговая продукция. Находишь сам что получше в интернете, показываешь начальству, а они: «Нет, это дорого».

Санкции, конечно, тоже чувствуются — нет возможности закупать что-то из ЕС, хотя на 80% это сейчас заменяет Китай. Закупают оборудование, но к нему нет инструмента. Ох, это отдельная, долгая, и больная тема. То же самое с продажей — не в ЕС, а в Россию.

«Идеологическая обработка идет всегда, кто только не приезжает»

— В последнее время, вроде, на заводе все становится лучше, хотя в целом по стране только хуже — закручивают гайки, запугивают. На предриятии всегда идет идеологическая обработка — кто только не приезжает: и представители разных РУВД, и ГУБОПик, и артисты всякие, в том числе Солодуха.

Идеология — это просто смешно. У людей могут быть разные взгляды, политические предпочтения, но у всех возникает отвращение к тому, что летит из уст силовиков. Несут всякую дичь, например, про геев в Европе.

На идеологических мероприятий поначалу могут не затрагивать политическую тему. Начинают с рассказа о мошенниках в интернете. Потом каким-то образом приплетают к этому войну в Украине, в Израиле, показывают кадры протестов в США, Франции, рассказывают, как там бьют людей на протестах.

Дальше затрагивается тема событий 2020 года, мол, они не дали сделать ничего плохого с нашей страной.

Иногда силовики приводят различные цифры. Рассказывают, сколько «экстремистов» в каждом белорусском университете, сколько человек и на какую сумму отправили донаты в Полк Калиновского — напрямую говорят, мол, «наш народ не понимает, кто такие экстремисты и помогают таким».

А еще приводят цифры, сколько человек было подписано на независимые СМИ до событий 2020 года и после, и что после признания их «экстремистскими» отписывается не так уж и много людей.

Сейчас, по словам силовиков, уже весь народ считается «неблагонадежным», потому что большая часть готова вписаться в какую-то «экстремистскую тему».

Вся эта идеологическая обработка — абсолютно нелепая, и работники завода с нее смеются. Что-то на тему политики мы стараемся между собой не обсуждать: я бы сказал, что все всё понимают, но всем эта тема то ли надоела, то ли пугает. Если кто-то о чем-то спросит, другой отвечает: «Вспомни, в какой стране живешь, потом подумай, какой ответ хочешь от меня услышать».

«Думаешь, как отдохнешь на выходных, а тебя вызывают на сборы»

— Никаких планов на будущее я сейчас не строю. Это даже звучит смешно и нереально. Иногда думаешь, как отдохнешь на выходных после тяжелой рабочей недели, а к тебе прибегает начальство и говорит, что тебя вызывают на военные сборы. При этом никто не знает, чего ожидать, но в военкомате уверяют, что все в порядке и переживать не стоит.

В такие моменты кажется, что на молодых специалистов просто всем плевать. Ну, оторвут от работы и отправят на сборы, значит, оторвут. То же самое и в рабочем плане: могут наехать, что ты что-то сделал не в срок, хотя ты все это время ждал, пока для этого подпишут какую-то бумажку.

Вот поэтому многие молодые ребята и уходят. Зарплата в 1000$ может не мотивировать тебя оставаться ни на работе, ни в стране, ведь в любой момент тебя могут куда-то срочно вызвать. Тогда оказывается, что нервы дороже, чем деньги.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников