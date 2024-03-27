«Кто только не приезжает – и ГУБОПик, и Солодуха» 27.03.2024, 9:21

2,620

Монолог молодого специалиста, работающего на белорусском заводе.

Андрей (имя изменено) — молодой специалист. Два года назад парень окончил университет и выбрал в качестве распределения по специальности один из белорусских заводов. В своем монологе для «Салідарнасці» он рассказал об условиях на предприятии для молодых специалистов и общем настроении среди рабочих.

«70% работников — пожилое поколение»

— Работать в целом оказалось проще, чем учиться, — признается Андрей. — У нас, по сути, единичное производство и все, что надо делать, уже придумано до нас. А какую-то тяжелую работу молодым специалистам не дают.

Чувствуется дефицит кадров. Работает в основном пожилое поколение — это где-то 70% от всех работников, есть даже те, кому за 70. Если они уйдут, работать будет некому. Поэтому в этом плане все очень грустно. В целом у нас большой разрыв в возрасте у работников — от 25 до 45 лет вообще может не быть людей.

Молодые специалисты надолго не задерживаются: уходят после двухлетней отработки или спустя четыре года, когда перестают доплачивать за молодого специалиста.

Зарплата, в целом, неплохая, и со временем она растет. Есть оклад и проценты от него — они разные, в зависимости от производства и должности. Если проценты хорошие, можно получать 900-1000$ (кстати, почти всех работников волнует курс доллара) — считаю, это неплохо даже для Минска.

Но есть проблема — спустя четыре года за молодого специалиста уже не доплачивают, и проценты от оклада становятся намного меньше, чем раньше.

«Закупают что подешевле, даже если оно ужасного качества»

— Если сравнивать с другими заводами, то у нас все относительно неплохо. Хотя жести хватает и по рабочим вопросам, и по отношению. Например, что касается каких-то материалов, оборудования, то закупают что подешевле, даже если оно ужасного качества. Понятно, что чем хуже материал, тем хуже итоговая продукция. Находишь сам что получше в интернете, показываешь начальству, а они: «Нет, это дорого».

Санкции, конечно, тоже чувствуются — нет возможности закупать что-то из ЕС, хотя на 80% это сейчас заменяет Китай. Закупают оборудование, но к нему нет инструмента. Ох, это отдельная, долгая, и больная тема. То же самое с продажей — не в ЕС, а в Россию.

«Идеологическая обработка идет всегда, кто только не приезжает»

— В последнее время, вроде, на заводе все становится лучше, хотя в целом по стране только хуже — закручивают гайки, запугивают. На предриятии всегда идет идеологическая обработка — кто только не приезжает: и представители разных РУВД, и ГУБОПик, и артисты всякие, в том числе Солодуха.

Идеология — это просто смешно. У людей могут быть разные взгляды, политические предпочтения, но у всех возникает отвращение к тому, что летит из уст силовиков. Несут всякую дичь, например, про геев в Европе.

На идеологических мероприятий поначалу могут не затрагивать политическую тему. Начинают с рассказа о мошенниках в интернете. Потом каким-то образом приплетают к этому войну в Украине, в Израиле, показывают кадры протестов в США, Франции, рассказывают, как там бьют людей на протестах.

Дальше затрагивается тема событий 2020 года, мол, они не дали сделать ничего плохого с нашей страной.

Иногда силовики приводят различные цифры. Рассказывают, сколько «экстремистов» в каждом белорусском университете, сколько человек и на какую сумму отправили донаты в Полк Калиновского — напрямую говорят, мол, «наш народ не понимает, кто такие экстремисты и помогают таким».

А еще приводят цифры, сколько человек было подписано на независимые СМИ до событий 2020 года и после, и что после признания их «экстремистскими» отписывается не так уж и много людей.

Сейчас, по словам силовиков, уже весь народ считается «неблагонадежным», потому что большая часть готова вписаться в какую-то «экстремистскую тему».

Вся эта идеологическая обработка — абсолютно нелепая, и работники завода с нее смеются. Что-то на тему политики мы стараемся между собой не обсуждать: я бы сказал, что все всё понимают, но всем эта тема то ли надоела, то ли пугает. Если кто-то о чем-то спросит, другой отвечает: «Вспомни, в какой стране живешь, потом подумай, какой ответ хочешь от меня услышать».

«Думаешь, как отдохнешь на выходных, а тебя вызывают на сборы»

— Никаких планов на будущее я сейчас не строю. Это даже звучит смешно и нереально. Иногда думаешь, как отдохнешь на выходных после тяжелой рабочей недели, а к тебе прибегает начальство и говорит, что тебя вызывают на военные сборы. При этом никто не знает, чего ожидать, но в военкомате уверяют, что все в порядке и переживать не стоит.

В такие моменты кажется, что на молодых специалистов просто всем плевать. Ну, оторвут от работы и отправят на сборы, значит, оторвут. То же самое и в рабочем плане: могут наехать, что ты что-то сделал не в срок, хотя ты все это время ждал, пока для этого подпишут какую-то бумажку.

Вот поэтому многие молодые ребята и уходят. Зарплата в 1000$ может не мотивировать тебя оставаться ни на работе, ни в стране, ведь в любой момент тебя могут куда-то срочно вызвать. Тогда оказывается, что нервы дороже, чем деньги.