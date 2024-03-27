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Volkswagen R превратится в самостоятельный бренд электромобилей

  • 27.03.2024, 10:18
  • 1,630
Volkswagen R превратится в самостоятельный бренд электромобилей

Это произойдет уже до конца 2024 года.

Volkswagen планирует выделить в отдельную линейку «заряженные» электромобили, пишет «Автоцентр».

Литера «R», которой помечали высокопроизводительные модели, к концу 2024 года превратится в независимый бренд. Решение дистанцировать Volkswagen R от основного бренда приняли в 2020 году, когда он стал отдельным бизнес-подразделением.

В тематическом парке Autostar в Вольсбурге для него откроют специальную секцию. На его территории расположены многочисленные павильоны, посвященные брендам Volkswagen Group, от Skoda до Audi и Lamborgini. Этим летом к ним присоединится павильон R площадью 100 квадратных метров.

Ежегодно Autostar посещают около двух миллионов человек. Здесь их знакомят с концептами, штучными и лимитированными моделями. В секции Volkswagen R будут выставлять электромобили будущего R-семейства.

Новая линейка «горячих» электромобилей будет развиваться в ближайшие годы и начало уже положено. Первый ее представитель — плагин-гибрид Toureg R. Кроссовер оснастили гибридными силовым агрегатом на базе мотора V6.

Этим летом выйдет обновленный «топливный» Golf R. По предварительной информации, «трехпедальной» версии у него не будет. К слову, в Европе модель восьмого поколения никогда не предлагалась с «механикой». Американцам ее будет не хватать.

Как заявили в Volkswagen, Golf следующего, девятого поколения будет исключительно электрическим. Станет ли он первой электрической «эркой», не уточняется. По неофициальным данным, первым выйдет электрический GTI.

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