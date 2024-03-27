Пенсии белорусов засекретили 9 27.03.2024, 11:26

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Видимо, властям нечем похвастаться.

Белстат не опубликовал данные о реальных пенсиях в своем свежем сборнике социально-экономического развития страны за январь-февраль этого года. Напомним, этот показатель рассчитывается с поправкой на инфляцию и в последнее время регулярно демонстрирует минус, обратило внимание «Зеркало».

Белстат ранее каждый месяц публиковал в сборниках социально-экономического развития страны данные о реальных и средних назначенных пенсиях. Это была возможность узнать, какая динамика по этим выплатам.

По последним обнародованным данным, в январе этого года реальные пенсии упали по сравнению с декабрем 2023-го на 0,8%. Эти выплаты снижались четыре месяца подряд — в январе нынешнего года, декабре, ноябре и октябре прошлого.