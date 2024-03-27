В Польше наладят выпуск дешевых электромобилей с богатым оснащением 27.03.2024, 14:53

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Новый Leapmotor T03 — компактный 3,6-метровый электрокар для города.

В Польше вскоре будут производить бюджетные электромобили Leapmotor T03. Их производство наладят на предприятии концерна Stellantis в городе Тихи. Об этом сообщает сайт L'Argus.

В настоящее время в Тихе выпускают Fiat 500 и 600, а также Jeep Avenger. Однако вскоре сборку бензинового Fiat 500 перенесут в Алжир, что высвободит производственные мощности для выпуска электрокаров.

По данным источников в Stellantis выбор пал на Leapmotor T03. Недавно концерн подписал соглашение о сотрудничестве с этим китайским автопроизводителем. Выпуск автомобилей Leapmotor на территории ЕС позволит обойти пошлины, которые планируют ввести на авто из Китая.

Электромобиль Leapmotor T03 сейчас уже продается в некоторых странах Евросоюза и стоит от 23 490 евро. Производство модели в Польше позволит снизить ее цену (в Китае стоимость аналогичной версии стартует с 8900 евро).

Новый Leapmotor T03 — компактный городской хэтчбек А-класса длиной 3,6 м со сдержанным дизайном. Бюджетная модель неплохо оснащена — в базовой версии есть цифровой щиток приборов, 10,1-дюймовый тачскрин, камера, климат-контроль, круиз-контроль и парктроник.

Электромобиль Leapmotor T03 в ЕС предлагают только в топовой версии мощностью 109 л. с., а его максимальная скорость ограничена на 100 км/ч. Батарея емкостью 41 кВт∙ч позволяет проехать 280 км без подзарядки.