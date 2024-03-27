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Росгвардия приехала с антимигрантским рейдом на склад Wildberries в Подмосковье

  • 27.03.2024, 15:36
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Росгвардия приехала с антимигрантским рейдом на склад Wildberries в Подмосковье

Задержаны не менее 40 человек.

Полиция и Росгвардия провели рейд на складе Wildberries в подмосковной Электростали, в результате которого задержали десятки трудовых мигрантов, пишет The Moscow Times.

«Проводятся проверочные мероприятия, контроль паспортного режима и разрешений на работу», — сказал собеседник агентства ТАСС. 

«На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», — подтвердили в пресс-службе компании.

В результате рейда задержаны не менее сорока человек, уточняет Mash. Под проверку, по данным канала, попали не менее пяти тысяч сотрудников склада. Некоторых мигрантов сажают в автозаки — телеграм-канал утверждает, что их увозят в военкоматы. По словам сотрудников склада, у них проверяют в том числе военные билеты. «Проверяют, кто стоит на воинском, а кто уклоняется. Кто уклоняется — могут без разрешения увезти», — цитирует Astra одного из сотрудников. «Кто сопротивляется, ОМОН лупит палками», — говорит еще один работник.

Облавы на мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство, для отправки их в военкоматы проводятся в России с начала лета 2023 года. Рейды проходили на Китайском рынке в Челябинске, на Хилокском рынке в Новосибирске, на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге, а также в Свердловской области и Чувашии.

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