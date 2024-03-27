Медики определили упражнение №1 для здоровья сердца 9 27.03.2024, 16:11

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И снижения давления.

Физические упражнения - отличный способ укрепить сердце. Сильное и здоровое сердце повышает эффективность доставки крови по всему телу, что в свою очередь снижает кровяное давление, пишет eatingwell.com.

Некоторые исследования показывают, что усиление физической активности может помочь отсрочить появление высокого кровяного давления. При этом совсем недавно ученые обнаружили один конкретный тип упражнений, который может обеспечить более существенную выгоду для здоровья сердца.

Отмечается, что Британский журнал спортивной медицины недавно провел обзор, чтобы ответить на вопрос: какие упражнения лучше всего подходят для повышения кровяного давления. Из тысяч исследований по этой теме в окончательный анализ были включены 270 рандомизированных контролируемых исследований.

В итоге ученые пришли к выводу, что все виды упражнений положительно влияют на кровяное давление, но изометрические упражнения дают лучший эффект.

Изометрические упражнения - это тип статических упражнений, выполняемых путем постоянного сокращения группы мышц без их удлинения или разгибания (например, сидение у стены, «стул»).

«При правильном выполнении изометрические упражнения могут помочь не только укрепить как сердечные, так и скелетные мышцы, но также повысить выносливость», - отметила тренер и диетолог Николь Родригес.

Еще один диетолог Крис Мор посоветовал не отказываться от других упражнений: «Дополните ими то, что вы, возможно, уже делаете».

То есть, независимо от того, является ли фитнес частью вашей повседневной жизни или вы только начинаете заниматься спортом, изометрические упражнения могут стать отличным дополнением к вашему распорядку дня, утверждают специалисты.