Российская певица Лолита пожаловалась на безденежье после скандала с «Мутабором» 17 27.03.2024, 15:58

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Она не может выплатить деньги коллективу.

Певица Лолита, которая не осуждает политику диктатора и продолжает выступать перед оккупантами, пожаловалась на проблемы с деньгами, пишет УНИАН.

После участия в скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, когда ее концерты начали бойкотировать и массово отменять, она понесла немалые финансовые потери. И хоть предательница умоляла вернуть ее на сцену и даже вымолила прощение, это все равно ударило по кошельку.

«Выплатила то, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила коллективу. Но дальше я должна думать о своей семье. Поэтому от отмены концертов больше всего потерял мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи», - сказала Милявская в интервью для росСМИ.

Однако сейчас более двух месяцев сторонница диктатора не может выплатить зарплату своей команде. Она говорит, что финансово должна обеспечивать в первую очередь свою маму и дочь Еву.