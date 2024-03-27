«Пограничники были непреклонны - нам пришлось возвращаться» 1 27.03.2024, 16:33

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Как белорусы пересекают границу с визой РВН.

После закрытия программы Poland. Business Harbour проверки обладателей таких виз на польской границе заметно ужесточились. Телеграм-канал Dzik Pic собрал истории белoрусов, которые пересекали границу с визой PBH в феврале-марте.

«Что-то там в компьютере проверяли»

«Когда въезжала в Беларусь, ничего не спрашивали ни поляки, ни бeлoрусы. При въезде в Польшу польские попросили выписку из [реестра] CEIDG и контракт с компанией. Потом сказали отойти в сторонку и подождать, пока документы проверят. В итоге что-то там в компьютере проверяли (видимо, действующее/недействующее ИП) и пропустили».

«Заранее предупредили директора, чтобы он был на связи даже ночью»

«В декабре мы получили визу РВН по спискам [Польского агентства инвестиций и торговли] PAIH (подавали документы группой на релокацию отдела), в таком случае не предусмотрена рекомендация или приглашение на работу. Переезд запланировали на весну. Но наш работодатель набрал штат и у него отпала необходимость заключать с нами контракт. Потому мы решили открыть ИП и работать с контрагентом из США.

В начале марта мы отправились на границу с Польшей. Через семь часов ожидания на границе поляки попросили документы, а у нас кроме визы ничего не было. Мы долго пытались объяснить, что для этого типа визы договор не предусмотрен. Они были непреклонны — нам пришлось возвращаться.

Мы вернулись в Брест и нашли контакт бизнес-инкубатора Badztu PSA. Буквально за один рабочий день нам подготовили соглашение о намерениях открыть и обслуживать ИП, выслали контракт. На следующий день мы вновь поехали на второй круг. Заранее предупредили директора о прохождении границы, чтобы он был на связи даже ночью. На этот раз у нас проверили документы, позвонили по номеру из договора и после 15-минутного разговора всё-таки пропустили. Я польский не особо понимаю, но, кажется, уточняли, когда мы обратились, какую деятельности будем вести, из какой страны контрагент».

«Пришлось немного понервничать»

«Мы летали по РВН визам в отпуск из Кракова на Бали в конце марта: работники в аэропорту передавали кому-то по рации, что мы по визе РВН. Но всё прошло быстро, документов не просили. А вот по возвращении пришлось немного понервничать: документы по ИП у нас тоже не спрашивали, просто что-то выясняли 10 минут с привлечением начальника смены, пробивали по базам — и потом пропустили. Правда, у нас забрали фрукты на таможне — 5 манго, 2 драгонфрута, кило мангустинов. Благо штраф не выписали, только протокол изъятия».

«Польская сторона вдруг попросила договор мужа»

«Ездил с визой РВН в феврале и марте. Проверяли договор о работе (он был с собой на бумаге) и задавали типичные вопросы: куда едете, живёте ли в Польше и т.д.»

«Работаю в Польше как ИП, заранее распечатала контракт, zaświadczenie o wpisie do CEIDG (самая важная бумажка), письмо о том, когда забирать карту и децизию (решение) по ВНЖ. В итоге понадобилось только свидетельство ИП. Минут 20 что-то смотрели/уточняли и в итоге пропустили. При этом мою знакомую чуть не развернули из-за того, что её документы были в электронном виде».

«Выезжала из Беларуси в феврале по PBH как жена айтишника и безработная. Польская сторона вдруг попросила договор мужа. Это было непросто, учитывая качество интернета на границе, но электронный им в итоге подошёл. До этого четыре раза ничего не спрашивали».