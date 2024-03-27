закрыть
27 марта 2024, среда, 17:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пограничники были непреклонны - нам пришлось возвращаться»

1
  • 27.03.2024, 16:33
  • 4,712
«Пограничники были непреклонны - нам пришлось возвращаться»

Как белорусы пересекают границу с визой РВН.

После закрытия программы Poland. Business Harbour проверки обладателей таких виз на польской границе заметно ужесточились. Телеграм-канал Dzik Pic собрал истории белoрусов, которые пересекали границу с визой PBH в феврале-марте.

«Что-то там в компьютере проверяли»

«Когда въезжала в Беларусь, ничего не спрашивали ни поляки, ни бeлoрусы. При въезде в Польшу польские попросили выписку из [реестра] CEIDG и контракт с компанией. Потом сказали отойти в сторонку и подождать, пока документы проверят. В итоге что-то там в компьютере проверяли (видимо, действующее/недействующее ИП) и пропустили».

«Заранее предупредили директора, чтобы он был на связи даже ночью»

«В декабре мы получили визу РВН по спискам [Польского агентства инвестиций и торговли] PAIH (подавали документы группой на релокацию отдела), в таком случае не предусмотрена рекомендация или приглашение на работу. Переезд запланировали на весну. Но наш работодатель набрал штат и у него отпала необходимость заключать с нами контракт. Потому мы решили открыть ИП и работать с контрагентом из США.

В начале марта мы отправились на границу с Польшей. Через семь часов ожидания на границе поляки попросили документы, а у нас кроме визы ничего не было. Мы долго пытались объяснить, что для этого типа визы договор не предусмотрен. Они были непреклонны — нам пришлось возвращаться.

Мы вернулись в Брест и нашли контакт бизнес-инкубатора Badztu PSA. Буквально за один рабочий день нам подготовили соглашение о намерениях открыть и обслуживать ИП, выслали контракт. На следующий день мы вновь поехали на второй круг. Заранее предупредили директора о прохождении границы, чтобы он был на связи даже ночью. На этот раз у нас проверили документы, позвонили по номеру из договора и после 15-минутного разговора всё-таки пропустили. Я польский не особо понимаю, но, кажется, уточняли, когда мы обратились, какую деятельности будем вести, из какой страны контрагент».

«Пришлось немного понервничать»

«Мы летали по РВН визам в отпуск из Кракова на Бали в конце марта: работники в аэропорту передавали кому-то по рации, что мы по визе РВН. Но всё прошло быстро, документов не просили. А вот по возвращении пришлось немного понервничать: документы по ИП у нас тоже не спрашивали, просто что-то выясняли 10 минут с привлечением начальника смены, пробивали по базам — и потом пропустили. Правда, у нас забрали фрукты на таможне — 5 манго, 2 драгонфрута, кило мангустинов. Благо штраф не выписали, только протокол изъятия».

«Польская сторона вдруг попросила договор мужа»

«Ездил с визой РВН в феврале и марте. Проверяли договор о работе (он был с собой на бумаге) и задавали типичные вопросы: куда едете, живёте ли в Польше и т.д.»

«Работаю в Польше как ИП, заранее распечатала контракт, zaświadczenie o wpisie do CEIDG (самая важная бумажка), письмо о том, когда забирать карту и децизию (решение) по ВНЖ. В итоге понадобилось только свидетельство ИП. Минут 20 что-то смотрели/уточняли и в итоге пропустили. При этом мою знакомую чуть не развернули из-за того, что её документы были в электронном виде».

«Выезжала из Беларуси в феврале по PBH как жена айтишника и безработная. Польская сторона вдруг попросила договор мужа. Это было непросто, учитывая качество интернета на границе, но электронный им в итоге подошёл. До этого четыре раза ничего не спрашивали».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип