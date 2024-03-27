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Родители заметили, что смены в летних лагерях стали короче

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  • 27.03.2024, 17:33
Родители заметили, что смены в летних лагерях стали короче

Оказалось, что нововведение затронуло всю Беларусь.

Алексей — папа школьника из Лидского района. Несмотря на то, что на улице еще весна, недавно они с сыном решили выбрать путевку в летний лагерь. Обсуждая варианты, заметили, что детям в их районе теперь предлагают смену всего на 15 дней, хотя еще год назад они уезжали на оздоровление на 18 дней. Оказалось, такие нововведения не только в Лидском районе. «Зеркало» узнало, что случилось.

Сын Алексея не раз проводил летние каникулы в оздоровительном лагере. В этом году папа со школьником в качестве варианта рассматривали «Березку» в Лидском районе. Парень здесь уже бывал. В прошлом году смена в «Березке» длилась 18 дней. Нынешним летом все они станут по 15 дней. Удивившись, папа мальчика решил посмотреть путевки в еще один местный лагерь — «Спутник». Здесь тоже готовы принять детей на 15 дней, хотя летом 2023-го было 18.

— При этом мои знакомые из Гомельской области смотрели ребенку путевки в «Сожский берег». Там смены по 18 дней, — отмечает Алексей.

Чтобы узнать, с чем связаны нововведения, журналистка как мама школьника позвонила в управление образования Лидского райисполкома. Там объяснили, что в январе вступило в силу постановление Совмина № 636, которое скорректировало работу детских летних лагерей. В документе указано, что смены должны длиться «не менее 15 дней».

— Это не мы придумали, это на уровне республики. Во всех лагерях будут [смены] 15 дней, — ответила специалист в управлении образования.

— У наших знакомых из Гомельской области в лагере по-прежнему 18 дней.

— Я вам говорю, чем руководствуется наше гродненское представительство по санаторно-курортному лечению, — спокойно ответила специалист. — Не знаю, как решили в Могилеве, Гомеле или где-то еще, но на республиканском уровне принято постановление, где написано, что оздоровительные смены в лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием [должны быть] не менее 15 дней. Поэтому у нас принято 15 дней.

При этом она отметила, что в других регионах страны, возможно, принимают иные решения. На вопрос о том, повлияет ли сокращение продолжительности смены на стоимость путевки, специалист не смогла ответить точно.

— Вы же понимаете, стоимость продуктов и всего остального, что закладывается в стоимость путевки, вырастает, — сказала она.

Журналистка как обычная гражданка также обратилась на горячую линию Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Там нас перенаправили к специалисту организации. Та в свою очередь объяснила, что сокращение смен с 18 до 15 дней связано с «сокращением финансирования на эти цели».

— Опять же, там (в постановлении. — Прим. ред.) не написано четко 15. Лагеря могут проводить свои 18-дневные [смены]. Это уже как удобно предприятиям, — рассказала собеседница и пояснила: — Лагеря же, как правило, имеют собственников. И собственник, исходя из выделенного финансирования, решает, как его (лагерь. — Прим. ред.) проводить. Возможно, в основном лагеря будут проводить 18-дневные смены, как и раньше. Но не все.

На вопрос, почему сократили финансирование, собеседница отметила:

— Удешевление и так далее — это все дает республиканский бюджет. Это прописано в 662-м постановлении (постановление «О некоторых вопросах организации оздоровления детей», в которое и внесены изменения постановлением № 663. — Прим. ред.). Лагерь — во многом вопрос государственной поддержки.

Назвать конкретные суммы специалист не смогла, но отметила, что нововведения коснулись не только детского отдыха.

— Оно (финансирование. — Прим. ред.) сократилось и в санаторно-курортном лечении. С нынешнего года вступил в силу ряд других нормативно-правовых актов в новой редакции. Санаторно-курортное лечение для взрослых, например, сокращено с 18 до 15 дней. Но благодаря сокращению количества дней были сохранены все категории граждан, которые могут воспользоваться санаторно-курортными путевками (речь о льготных путевках. — Прим. ред.). А так надо было бы сокращать и категории.

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