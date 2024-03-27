В Беларуси зарядить электромобиль станет дороже 3 27.03.2024, 17:51

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Уже с 1 апреля.

С 1 апреля сеть зарядных станций Malanka поднимает стоимость зарядки автомобилей. Об этом сообщает портал NEFT.by.

С 1 апреля цены на зарядку составят:

- На быстрых станциях (постоянным током) – 0,56 рубля за 1 кВт*ч услуг (+0,07 рубля);

- На медленных ЭЗС (переменным током) – 0,43 рубля за 1 кВт*ч услуг (+0,03 рубля).

- Последний раз цены в сети Malanka, как напомнил оператор, менялись в октябре 2022 года.

Отмечается, что за это время стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды (в начале 2023 и 2024 годов) – в общей сложности она увеличилась на 16%.