В Беларуси зарядить электромобиль станет дороже

В Беларуси зарядить электромобиль станет дороже3
- 27.03.2024, 17:51
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Уже с 1 апреля.
С 1 апреля сеть зарядных станций Malanka поднимает стоимость зарядки автомобилей. Об этом сообщает портал NEFT.by.
С 1 апреля цены на зарядку составят:
- На быстрых станциях (постоянным током) – 0,56 рубля за 1 кВт*ч услуг (+0,07 рубля);
- На медленных ЭЗС (переменным током) – 0,43 рубля за 1 кВт*ч услуг (+0,03 рубля).
- Последний раз цены в сети Malanka, как напомнил оператор, менялись в октябре 2022 года.
Отмечается, что за это время стоимость электроэнергии, которую предоставляет РУП «Белэнерго» для зарядных станций, выросла уже дважды (в начале 2023 и 2024 годов) – в общей сложности она увеличилась на 16%.