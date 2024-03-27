В Беларуси техосмотр для авто начали оформлять на три года 2 27.03.2024, 19:08

Но не для всех.

Стало известно, что в Беларуси техосмотр для легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трех лет, начали оформлять на три года. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтехосмотр».

В сообщении говорится, что в отношении машин физических лиц, с года выпуска которых прошло менее чем три года, включая год выпуска, срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении составляет три года (ранее было два года).