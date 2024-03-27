Бизнес «Газпрома» стал убыточным 2 27.03.2024, 20:42

1,668

Это случилось после отключения поставок Европе.

Неудавшаяся попытка «заморозить» Европу, чтобы склонить Запад к уступкам по Украине, продолжает разорять «Газпром».

По итогам 2023 года компания, оперирующая самыми крупными запасами газа на планете, получила убыток от основной деятельности, следует из ее отчетности по РСБУ.

На добыче и продаже газа «Газпром» потерял 291 млрд рублей за год, то есть нес убыток на 5,6 млрд рублей в среднем каждую неделю.

Формально компания отчиталась о годовой чистой прибыли на 695,6 млрд рублей, но она полностью обеспечена получением дивидендов от участия в других в компаниях, обращает внимание Сергей Алексашеко, экс-зампред ЦБ РФ, а ныне старший научный сотрудник Института Брукингса (The Brookings Institution). В сумме 895,2 млрд рублей принесли «Газпрому» доли в Газпромбанке, страховой группе СОГАЗ, «Новатэке» и «Газпром нефти», прибыль которых была брошена на то, чтобы «залатать» бюджет газовой монополии.

Согласно отчетности, за минувший год выручка «Газпрома» упала на треть, операционная прибыль — на 80%, а чистый денежный поток — разница между поступлениями на счета и оттоком — составил лишь 55,9 млрд рублей. В результате «Газпрому» не удалось существенно восстановить «денежную подушку»: в 2022 году она сжалась в 6 раз, с 1,473 трлн до 247 млрд рублей, а в 2023-м увеличилась на скромные 74 млрд.

Отключив газ большинству европейских стран, «Газпром» лишился крупнейшего рынка сбыта, связи с которым выстраивались десятилетиями. В прошлом году его экспорт составил лишь 69 млрд кубометров и стал самым низким с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопнулся втрое.

Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. А добыча «Газпрома» составила лишь 404 млрд кубометров и оказалась минимальной за 34 года, что существует компания. По сравнению с 1990 годом, когда в газовую госкорпорацию было преобразовано Министерство газовой промышленности СССР, «Газпром» потерял треть добычи, или почти 200 млрд кубов.