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Баскетболисты «Минска» прервали 34-матчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ

  • 27.03.2024, 22:16
Баскетболисты «Минска» прервали 34-матчевую серию поражений в Единой лиге ВТБ

Смогли обыграть казахстанскую «Астану».

Баскетболисты белорусского «Минска» со счетом 60:58 обыграли казахстанскую «Астану» в матче второго этапа чемпионата Единой лиги ВТБ и прервали серию из 34 поражений в турнире. Встреча прошла в Минске.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Енисея» Маркелл Джонсон, который набрал 25 очков. У победителей 12 очков на счету Григория Мотовилова.

«Минск» одержал первую победу в сезоне. Команда занимает последнее, 8-е место в группе В. «Астана» одержала 12 побед при 23 поражениях и располагается на 7-й строчке.

В следующем матче «Минск» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралмашем». Игра пройдет 31 марта.

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