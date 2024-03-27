Американец выиграл в лотерею более $1 миллиарда 27.03.2024, 22:44

Выигрыш является восьмым по величине в истории лотереи США.

В США выигран джекпот Mega Millions в размере $1,13 млрд. По данным организаторов, счастливый билет был продан в штате Нью-Джерси.

Выпавшие номера были следующими: 7, 11, 22, 29, 38 и золотой Mega Ball 4, сообщает британское издание The Guardian.

Начиная с декабря никто не угадывал все шесть номеров и не выигрывал джекпот Mega Millions.

В результате 30 розыгрышей подряд состоялись без победителя.

При этом сорвать джекпот Mega Millions сложно: шансы один к 302,6 млн.

Денежный приз в размере $1,13 млрд является восьмым по величине в истории лотереи США.

Однако после вычета всех налогов победитель заберет домой гораздо меньше выигрышного джекпота. Ведь в США лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом в размере 37% суммы выигрыша. Кроме того, каждый штат в США имеет право взимать дополнительный налог в размере 10–15% величины выигрыша.

В результате денежная выплата победителю Mega Millions составит $537,5 млн.

Следующий крупный розыгрыш лотереи в США состоится в вечером 27 апреля – призовой фонд Powerball составит $865 млн. Никто не выигрывал этот приз с Нового года, в результате чего 36 розыгрышей остались без победителя.

В Mega Millions участвуют жители 45 штатов, а также Вашингтона и Виргинских островов США. В Powerball также играют в этих штатах, а еще в Вашингтоне, на Виргинских островах США и в Пуэрто-Рико.