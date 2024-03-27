Не верьте Кремлю! Гарри Каспаров

27.03.2024, 23:25

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Гарри Каспаров

Невозможно бороться против террора вместе с Россией, когда самый опытный террорист в мире сидит в Кремле.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой унес жизни более 100 человек, став жестоким преступлением против человечности. Многие ключевые факты все еще не выяснены, и, будьте уверены, они будут становиться только менее понятными, поскольку Кремль будет пытаться использовать кризис внутри страны и за рубежом. Теракт, произошедший вскоре после последних фальшивых выборов, стал для диктатора Владимира Путина поводом для призыва сплотиться — через день после того, как Кремль впервые заявил, что Россия находится в «состоянии войны» с Украиной.

Официальная кремлевская версия случившегося уже рассыпалась. В одном из самых наблюдаемых городов на Земле, где вас могут арестовать за 30 секунд только за то, что вы прошептали «нет войне», атака террористов продолжалась четверть часа, а потом они просто уехали!

ФСБ, российская служба госбезопасности, утверждает, что арестовала четырех подозреваемых вблизи Украины, на одной из самых укрепленных границ в мире. Или, может, на самом деле подозреваемые ехали к союзнику России — Беларуси, как заявил посол этой страны в России? Учитывая количество материалов и подготовку, необходимую для того, чтобы нанести такой ущерб объекту размером с небольшую деревню, странно, что террористы вдруг превратились в непутевых любителей, которые прихватили с собой таджикские паспорта и направились к границе с фронтом.

Каждое официальное заявление Кремля и его пропагандистов будет ложью с несколькими полуправдами. Это обычная реакция системы госбезопасности, продуктом которой является Путин. Как я часто говорю, я верю в совпадения, но также я верю в КГБ.

Путин гневно отверг предупреждения посольства США от 7 и 18 марта о потенциальном теракте на концертной площадке в Москве. (Как США узнали об этом? Подсказали источники в ИГИЛ-К или, как я подозреваю, «кроты» в ФСБ?) Затем, 22 марта, Путин отдал приказ призвать еще сотни тысяч россиян на захватническую войну в Украине.

Двадцать пять лет назад, когда тогдашнему премьер-министру Путину понадобилась платформа для президентской кампании, серия терактов в домах россиян начала Вторую чеченскую войну. В своей книге «Зима близко», вышедшей в 2015-м, я изложил многочисленные доказательства того, что это были теракты под чужими флагами, устроенные ФСБ. Это настолько шокирует, что трудно поверить, пока не поймешь, что за человек Путин. У него нет аллергии на кровь, российскую или любую другую, если ее пролитие способствует достижению его целей.

Двадцать пять лет назад Путин захватил власть, совершив массовые убийства в Чечне. Сегодня, надеясь удержать власть, Путин совершает массовые убийства в Украине.

Слабость Запада провоцирует российскую агрессию. Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на днях посетил Киев, но вместо того, чтобы помочь Украине бороться с ежедневными российскими атаками на ее энергетическую инфраструктуру, предоставив оружие, он, очевидно, пытался отговорить Украину делать то же самое против России. В прошлую пятницу Financial Times сообщила, что США оказывали давление на Украину, чтобы она не атаковала российскую нефтегазовую инфраструктуру, поскольку они опасаются повышения мировых цен на нефть, что может повредить шансам президента Байдена на переизбрание. Российская военно-воздушная мощь опустошает Украину, потому что Америка пообещала Украине F-16, но говорит, что подготовка пилотов занимает слишком много времени.

На прошлой неделе администрация г-на Байдена даже наложила вето на заявление «Большой семерки», осуждающее фальшивые выборы в России.

Все это свидетельствует о том, что г-н Байден боится поражения России больше, чем ее победы. Это трусливый новый мировой порядок. Белый дом занят тем, что указывает Украине, где она не может стрелять, и указывает Израилю, где он не может охотиться на террористов. Вместо того чтобы возглавить объединение демократических союзников против диктаторов, администрация г-на Байдена накладывает ограничения на союзников Соединенных Штатов.

Препятствование республиканцев оказанию помощи Украине достойно презрения, но г-н Байден не может использовать его для оправдания собственного политиканства и бездействия. США обладают самым большим военным арсеналом, известным человечеству, но он ржавеет на складах, а украинцы в это время умирают. Гарри Трумэну пришлось противостоять Сталину, и он сказал, что вся ответственность лежит на нем. Господин Байден говорит, что ответственность лежит на спикере Майке Джонсоне. Дональд Трамп угрожает изоляционизмом в своих выступлениях и постах в социальных сетях; г-н Байден делает изоляционизм реальностью, отказываясь противостоять диктаторам или своей собственной внутренней оппозиции.

Байден отступил из Афганистана, и Россия вторглась в Украину. Байден отступил от Украины, и ХАМАС начал войну против Израиля. Слабость порождает агрессию.

Путин считает, что ему нужна вечная война, чтобы удержать власть. Он создает условия для дальнейшей радикализации российского населения и выполнения новых мобилизационных приказов. К лету новые призывники будут на линии фронта в Украине. Украина не сможет пережить этот год, если американские лидеры не сделают то, что правильно, а не то, что считают политически целесообразным.

Как и все диктаторы, Путин умеет отвлекать внимание от своих преступлений. Теракт в Москве отвлечет внимание мирового сообщества от его войны в Украине, но не отвлечет его самого. Оплакивайте каждую невинную жизнь, оборвавшуюся в Москве, но делайте что-то, чтобы спасти такую же невинную жизнь в Украине!

Если подозреваемый серийный убийца на свободе, первое, что нужно сделать, когда произошло очередное убийство, — проверить его алиби. Путину предъявлено обвинение в военных преступлениях, и кровавый след, который тянется за ним, делает его подозреваемым №1. Невозможно бороться против террора вместе с Россией, когда самый опытный террорист в мире сидит в Кремле.

Гарри Каспаров, kasparov.ru