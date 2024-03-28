Лукашенко сдал: за стариком теперь таскают стул 28.03.2024, 9:05

Даже пропагандисты не могут спрятать проблемы диктатора со здоровьем.

Если посмотреть фотографии Александра Лукашенко 2019 года, то трудно поверить, что они были сделаны всего пять лет назад. На снимках – довольно моложавый и подтянутый политик, пишет «Салiдарнасць».

Хорошо заметно, что с тех пор правитель существенно погрузнел и постарел. Об этом можно судить даже под отфотошопленным фотографиями его пресс-службы.

Раньше во время командировок Лукашенко отвечал на вопросы журналистов госСМИ, исключительно стоя. Еще несколько лет назад никому в голову не могла прийти мысль, что физическая форма правителя настолько ухудшится, что за ним нужно будет таскать стул, чтобы он несколько десятков минут мог пообщаться с пропагандистами.

Как это было на днях во время его визита в Ошмянский район.

Сами вылазки Лукашенко за пределы Минска становятся далеко не так регулярны. Прежде он мог за месяц посетить не один район. А много ли вы вспомните его командировок в регионы за последнее время?

В январе Лукашенко съездил в Борисовский район на «БелДжи» (час езды от Минска). Ну и все – до командировки в Ошмянский район, где он мероприятия провел практически в одной точке. Официально о поездках в регионы не сообщалось.

Едва ли не чаще теперь Лукашенко выбирается к Путину, от приглашений которого отказаться не может.

Правителю тяжело даются перелеты, но другого выбора нет. За рубежом видеокамеры фиксируют уставшего и ковыляющего политика, который физически не выдерживает темпа коллег по постсоветскому пространству.

В Беларуси же Лукашенко практически не вылазит из Дворца Независимости. Подсчетов не проводилось, но, кажется, 90% всех официальных мероприятий с участием правителя проводится там: встречи и совещания с чиновниками и силовиками, вручения государственных наград и т.д.

Но даже с этим в его рабочей неделе все больше дыр: чем он занимается в некоторые дни – неизвестно.

Пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт несколько недель назад словно попыталась оправдать шефа, заявив: «Кстати, могу рассказать, что глава государства в Минской области, недалеко от тех мест, где он проживает, уже объехал поля сам, без присутствия СМИ. Знаю точно, что он проинспектировал, посмотрел состояние почвы и так далее».

Видимо, нужно поверить в то, что если в рабочем графике Лукашенко дырка, то он в это время бродит где-то по полям.

Приближенный к правителю телеграм-канал «Пул первого» заполняет отсутствие информации, как может. Например, сообщениями о том, что во Дворце независимости «зацвели лимоны» (универсальный вариант – «лимоны зреют»).

Два месяца назад правитель заявил:

– Многие сейчас говорят, не то помирает Лукашенко, не то здоровье… Нормальное здоровье. В больницу скорой помощи, слава богу, я не обращался.

Пожалуй, это редкий случай, когда его словам можно поверить. Наверное, скорую правителю действительно еще не вызывают. Но то, что ухудшение физической формы теперь серьезно влияет на его поведение – очевидно.