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Лукашенко сдал: за стариком теперь таскают стул

  • 28.03.2024, 9:05
Лукашенко сдал: за стариком теперь таскают стул

Даже пропагандисты не могут спрятать проблемы диктатора со здоровьем.

Если посмотреть фотографии Александра Лукашенко 2019 года, то трудно поверить, что они были сделаны всего пять лет назад. На снимках – довольно моложавый и подтянутый политик, пишет «Салiдарнасць».

Хорошо заметно, что с тех пор правитель существенно погрузнел и постарел. Об этом можно судить даже под отфотошопленным фотографиями его пресс-службы.

Раньше во время командировок Лукашенко отвечал на вопросы журналистов госСМИ, исключительно стоя. Еще несколько лет назад никому в голову не могла прийти мысль, что физическая форма правителя настолько ухудшится, что за ним нужно будет таскать стул, чтобы он несколько десятков минут мог пообщаться с пропагандистами.

Как это было на днях во время его визита в Ошмянский район.

Сами вылазки Лукашенко за пределы Минска становятся далеко не так регулярны. Прежде он мог за месяц посетить не один район. А много ли вы вспомните его командировок в регионы за последнее время?

В январе Лукашенко съездил в Борисовский район на «БелДжи» (час езды от Минска). Ну и все – до командировки в Ошмянский район, где он мероприятия провел практически в одной точке. Официально о поездках в регионы не сообщалось.

Едва ли не чаще теперь Лукашенко выбирается к Путину, от приглашений которого отказаться не может.

Правителю тяжело даются перелеты, но другого выбора нет. За рубежом видеокамеры фиксируют уставшего и ковыляющего политика, который физически не выдерживает темпа коллег по постсоветскому пространству.

В Беларуси же Лукашенко практически не вылазит из Дворца Независимости. Подсчетов не проводилось, но, кажется, 90% всех официальных мероприятий с участием правителя проводится там: встречи и совещания с чиновниками и силовиками, вручения государственных наград и т.д.

Но даже с этим в его рабочей неделе все больше дыр: чем он занимается в некоторые дни – неизвестно.

Пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт несколько недель назад словно попыталась оправдать шефа, заявив: «Кстати, могу рассказать, что глава государства в Минской области, недалеко от тех мест, где он проживает, уже объехал поля сам, без присутствия СМИ. Знаю точно, что он проинспектировал, посмотрел состояние почвы и так далее».

Видимо, нужно поверить в то, что если в рабочем графике Лукашенко дырка, то он в это время бродит где-то по полям.

Приближенный к правителю телеграм-канал «Пул первого» заполняет отсутствие информации, как может. Например, сообщениями о том, что во Дворце независимости «зацвели лимоны» (универсальный вариант – «лимоны зреют»).

Два месяца назад правитель заявил:

– Многие сейчас говорят, не то помирает Лукашенко, не то здоровье… Нормальное здоровье. В больницу скорой помощи, слава богу, я не обращался.

Пожалуй, это редкий случай, когда его словам можно поверить. Наверное, скорую правителю действительно еще не вызывают. Но то, что ухудшение физической формы теперь серьезно влияет на его поведение – очевидно.

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