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Кожа, карбон и море золота: как выглядит самый роскошный кроссовер Rolls-Royce

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  • 28.03.2024, 11:47
  • 1,680
Кожа, карбон и море золота: как выглядит самый роскошный кроссовер Rolls-Royce

Сзади установили отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил новую ультрароскошную версию. Создали ее специалисты тюнинг-ателье Mansory, известного своими экстравагантными авто. Подробности авто раскрыли на его сайте.

Проект назвали Linea D'Oro («золотая линия») и с первого же взгляда на новый Rolls-Royce Cullinan Mansory понятно, откуда взялось такое название. Кузов кроссовера получил золотой декор. Позолотой украсили решетку радиатора, дверные ручки, молдинги и кованые 24-дюймовые колесные диски. Вместе с тем, установлены карбоновые обвес, капот и задний спойлер с интересным узором.

Золото появилось и в салоне Rolls-Royce Cullinan — им украсили почти все металлические детали отделки. Кроме того, использованы кожа и карбон. Подсветка потолка и дверных карт имитирует звездное небо. Сзади установили отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan коснулся и двигателя. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 610 л. с. и 950 Н∙м. Средний расход топлива составляет 19,6 л на 100 км. Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory не называется, но она точно превышает миллион долларов.

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