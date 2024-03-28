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Население Минска снова сократилось

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  • 28.03.2024, 13:01
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Население Минска снова сократилось

До двух миллионов все дальше и дальше.

Правластный Белстат опубликовал данные о численности населения Беларуси по состоянию на 1 января 2024 года. Сейчас это 9 155 978 человек. За год цифра уменьшилась почти на 45 тысяч человек.

Причем население сокращается и во всех областях, и в Минске. В столице сейчас насчитали 1 992 862 человека (-2609 человек за год).

По состоянию на конец 2019 года (еще до обработки результатов переписи населения) считалось, что в Минске живет 2 020 133 человека. Сейчас эта цифра кажется недостижимой.

Как пишет «Наша нива», реальное количество жителей еще меньше, так как в базах учитываются и люди, которые уехали из Беларуси как политические и экономические мигранты, но у них по-прежнему есть регистрация внутри страны.

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