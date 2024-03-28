Белорусы смогут сделать бесплатное ЭКО в Польше 28.03.2024, 15:05

Как и куда обращаться.

В Польше на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в этом году выделят 500 миллионов злотых (это около 125 млн долларов), ожидается, что финансирование будет также распространяться на иностранцев, проживающих в стране, сообщает MOST.

Правила еще разрабатываются, но уже точно известно, что оплачивать эту медицинскую процедуру государство начнет с 1 июня. Чтобы раньше других получить дотацию, все пары, у которых по каким-то причинам не получается завести ребенка, должны до этой даты обратиться к врачу, пройти курс лечения и получить обязательное направление на ЭКО.

Польша пошла на этот шаг из-за проблемы с рождаемостью. Если в 2021 году там на свет появилось 332 тыс. младенцев, то в 2022-м — уже 305 тыс., а за прошлый год родилось всего 272 тыс. детей. Из них больше 15 тысяч новорожденных имеют родителей-иностранцев (на первом месте украинцы, на втором — белорусы), что делает их вклад в естественный прирост населения ощутимым. Общенациональная программа возмещения расходов на ЭКО — один из способов нового правительства переломить неприятную демографическую тенденцию.

Критерии, по которым будут отбирать пары для участия в программе, а также размер финансирования (или дофинансирования) пока неизвестны. Некоторое представление о том, как это может выглядеть, дают программы софинансирования лечения методом ЭКО, которые и сейчас действуют в некоторых регионах Польши. Дотации могут получать и белорусские пары.

Что интересно: не обязательно состоять в официальном браке, это может быть гражданское партнерство. Если речь идет о возрасте, то верхний порог для женщины колеблется от 40 до 43 лет. Практически везде предусматривается обязательное лечение в течение 12 месяцев перед процедурой ЭКО, хотя врач может сократить этот срок, но получить финансирование без предварительного обращения за помощью к специалистам не получится.

Сумма, которую выделяют местные власти, — от 6 тысяч злотых (примерно 1,5 тысячи долларов) в Варшаве до 5 тысяч в Познани. То есть сейчас ЭКО финансируется только частично. С процедурой ЭКО в Польше работают в том числе известные украинские и белорусские репродуктологи.

Во время работы над новым законом о финансировании ЭКО часто ссылались на предыдущую государственную программу возмещения расходов 2013-2016 годов. Предполагается, что новая будет основана на аналогичных принципах.

Тогда каждая пара, участвовавшая в программе, могла пройти три индивидуальных цикла лечения бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения. В рамках программы финансировалась вся биотехнологическая часть, а также лабораторные и дополнительные исследования клинической части. Лекарства также предоставлялись.

Во время недавней пресс-конференции министр здравоохранения Изабела Лещина объявила, что цель программы ЭКО — обеспечить доступ к лечению с использованием экстракорпорального оплодотворения для всех пар, независимо от их финансового положения.