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Россия попросила бензин у Беларуси после краха производства и атак на НПЗ

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  • 28.03.2024, 19:17
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Россия попросила бензин у Беларуси после краха производства и атак на НПЗ

Подробности.

Обвальное падение производства бензина в России после налетов беспилотников на крупнейшие НПЗ вынудило Кремль обратиться за помощью к Александру Лукашенко.

Чтобы избежать дефицита топлива, Москва начнет закупать белорусский автобензин в объеме 100–150 тысяч тонн в месяц. Об этом в четверг в кулуарах форума Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сообщил глава комитета энергетики Госдумы РФ Павел Завальный.

«Они согласились помочь в моменте, хотя понятно, что у них экспортная альтернатива (более выгодная)», — сказал Завальный (его цитирует Reuters).

Переговоры с Беларусью шли на уровне правительств и нефтяных компаний, рассказали источники агентства, знакомые с ситуацией. По плану российские нефтяники увеличат отгрузки сырья на два белорусских НПЗ — «Нафтан» и Мозырский, каждый мощностью 12 млн тонн в год. Топливо с этих заводов отправится на российский рынок, который, по данным Росстата, с начала марта потерял десятую часть производства бензина.

По подсчетам Reuters, из-за атак беспилотников в аварийном простое находятся 14% мощностей российских НПЗ, из них почти 10% приходится на заводы, которые производят автобензин и дизтопливо для внутреннего рынка.

13 марта от удара БПЛА пострадал крупнейший НПЗ «Роснефти» в Рязани, снабжающий топливом в том числе Москву и область. После пожара на заводе прекратили работу две установки, в результате чего производство бензина упало на треть (3,3 тысячи тонн в сутки), а дизтоплива больше, чем на половину (5,8 тысячи тонн в сутки). 16 марта из-за атаки БПЛА загорелась единственная действующая установка нефтепереработки на НПЗ в Сызрани (также принадлежит «Роснефти»), а 28 марта стало известно, что встал Куйбывшейский НПЗ компании. В минувшие выходные из-за пожара он остановил одну из двух установок по переработке нефти, а спустя несколько дней пришлось отключить и вторую.

Россия уже резко наращивает закупки белорусского бензина, говорят источники Reuters: в январе таких поставок не было, в феврале они составили 590 тонн, а за первые две недели марта — почти 3 тысячи тонн. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, насколько быстро удастся отремонтировать заводы, подчеркивают собеседники агентства: ситуация постоянно меняется, происходят новые пожары.

За неделю, завершившуюся 24 марта, выпуск автомобильного бензина в России обвалился на 7,4% и составил 754,6 тысячи тонн, отчитывался в среду Росстат.

Неделей ранее в России было произведено 815,3 тысячи тонн бензина, за неделю с 4 по 10 марта — 838,9 тысячи тонн. Таким образом, за три недели экономика потеряла 10,1% производства бензина. Выпуск дизельного топлива за тот же период просел на 3,9%, до 1,648 млн тонн.

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