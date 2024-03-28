Ученые используют искусственный интеллект, чтобы сделать пиво вкуснее 4 28.03.2024, 19:32

Уже проанализировали 250 сортов бельгийского пива и исследовали их химический состав.

Ученые из нидерландского Левенского университета обнаружили, что искусственный интеллект может улучшить вкус пива. Об этом сообщает The Guardian.

Они проанализировали 250 разных сортов бельгийского пива и исследовали их химический состав, а также провели дегустацию и собрали отзывы потребителей. По результатам исследования они разработали модели искусственного интеллекта, которые могут прогнозировать вкус пива на основе его состава.

Ученые обнаружили, что даже незначительные изменения в концентрации химических веществ в пиве могут оказать большое влияние на его вкус. Они также установили, что некоторые вещества, традиционно считающиеся отрицательными, могут быть полезны, если они встречаются в меньших концентрациях и в сочетании с другими ароматическими соединениями. Это открыло возможность использовать искусственный интеллект для улучшения вкуса пива путем добавления некоторых веществ, обнаруженных моделями как важные предикторы общей оценки пива.

Исследование показало, что использование искусственного интеллекта может быть особенно полезно в совершенствовании безалкогольного пива.