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США и Британия расследуют криптовалютные сделки России на $20 млрд

  • 28.03.2024, 20:20
США и Британия расследуют криптовалютные сделки России на $20 млрд

Подробности.

США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции более чем на $20 млрд, которые были проведены через российскую виртуальную биржу Garantex, сообщили источники Bloomberg. По их словам, речь может идти об одном из крупнейших нарушений санкций против России, введенных из-за ее вторжения в Украину.

Платежи, которые привлекли внимание западных стран, проходили с использованием привязанной к доллару криптовалюты Tether уже после того, как Garantex сама оказалась в черном списке в апреле 2022 года. Управление по контролю над иностранными активами США утверждало, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

По словам собеседников агентства, со стороны Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, сообщений о нарушениях не поступало. В самой компании заявили, что она заморозила активы всех юрлиц, попавших под санкции США, и сотрудничает с правоохранительными органами.

«Каждая транзакция отслеживается, каждый актив может быть арестован, а каждый преступник — пойман», — подчеркнули в Tether Holdings.

Tether (USDT) относится к так называемым стейблкоинам и является самой торгуемой криптовалютой в мире, в обращении находятся монеты на сумму более $100 млрд.

В Garantex не ответили на просьбу о комментарии. Однако ранее в этом месяце там заявили, что активно сотрудничали с европейскими и американскими властями до тех пор, пока платформа не попала под санкции. В компании также подчеркнули, что по-прежнему стремятся предотвратить использование биржи для незаконной деятельности.

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, однако в феврале 2022 года республика лишила биржу лицензии на ведение деятельности. В Вашингтоне утверждали, что платформа управляется из башни «Федерация» в Москва-Сити. На сайте криптобиржи указано, что она позволяет выводить средства через карты Сбербанка, «Тинькофф Банка» и Альфа-банка, которые попали под блокирующие санкции США.

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