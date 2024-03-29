Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 1 29.03.2024, 8:26

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Первые подробности.

Утром 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. «Фокус» собрал первые подробности атаки.

В 00:23 мониторинговые каналы сообщили о взлете четырех бортов Ту-95 с аэродрома «Оленья». В 04:50 также сообщалось о взлете с аэродрома «Саваслейка» МиГ-31К, который является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 «Кинжал».

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что ВС РФ запустили по Украине «Кинжалы» и крылатые ракеты. Мониторинговый канал уточнил, что оккупанты использовали ракеты Х-101/555/55.

Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что «Кинжалы» двигались в сторону Львовщины. Данную информацию также подтвердил мэр Львова Андрей Садовый.

«Суспільне» сообщает, что в Днепре прогремело несколько взрывов. Позже журналисты также отметили, что в некоторых районах города наблюдаются проблемы со светом.

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Хмельницкой области — в Шепетовском районе и областном центре.

Telegram-каналы также писали о взрывах в городе Бурштын Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области.

Мониторинговый канал «Николаевский Ванек» сообщил, что основной целью оккупантов во время атаки были энергетические объекты Украины. По его данным, всего ВС РФ задействовали около 10 бортов ТУ-95мс.

В ночь на 29 марта ВС РФ также атаковали территорию Украины дронами. Взрывы прогремели на территории Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областей. Оккупанты также запустили несколько ракет по Каменскому.