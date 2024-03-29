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Захарова обиделась на США из-за сравнения с продавцом навоза

  • 29.03.2024, 8:37
  • 4,996
Захарова обиделась на США из-за сравнения с продавцом навоза

Белый дом жестко ответил Кремлю.

Вопреки публичным заявлениям президента Владимира Путина и других российских должностных лиц, которые пытаются переложить вину за теракт в «Крокус Сити Холле» на Украину, США и их союзникам совершенно очевидно, что именно ИГИЛ несет полную ответственность за это нападение в Москве, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он назвал «бессмысленной пропагандой» и «чушью» слова Путина о «киевском следе» в теракте, с помощью которых глава Кремля хочет заставить россиян сплотиться вокруг войны с Украиной. «Мой дядя говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники кажутся прекрасными продавцами навоза», — сказал Кирби (цитата по The Hill).

Он отметил, что «Соединенные Штаты пытались помочь предотвратить этот теракт, и Кремль это знает». В частности, утром 7 марта Вашингтон передал российским спецслужбам письменное предупреждение об атаке, кроме того, на следующий день посольство выпустило публичное предостережение, в котором просило американских граждан избегать больших собраний и концертов в Москве, напомнил Кирби.

Он добавил, что в преддверии теракта 22 марта правительство США предоставило российским властям подробную информацию о террористической угрозе в отношении массового скопления людей в столице.

На заявление Кирби отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «В русском таких пословиц нет, потому что «навоз во рту носят» не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом» (to wash one’s mouth out with soap)», — написала она.

Кирби сделал заявление после того, как Следственный комитет России отчитался об обнаружении доказательств, свидетельствующих о связи напавших на «Крокус Сити Холл» с «украинскими националистами». В ведомстве сообщили, что боевики получили наличные деньги и криптовалюту из Украины, а затем использовали эти средства для подготовки теракта.

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