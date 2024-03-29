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Россия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

  • 29.03.2024, 8:56
  • 2,750
Россия сбросила авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область

Девятую за неделю.

На территории Белгородской области российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает издание ASTRA.

Обнаружен боеприпас в районе села Бессоновка 27 марта. Источники издания рассказали, что авиабомбу уничтожили сегодня. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

За последнюю неделю известно уже о девяти упавших в регионе ФАБах. «Ростех», как сообщало ТАСС со ссылкой на компанию, увеличил производство авиабомб семейства ФАБ благодаря расконсервации мощностей и модернизации производственных линий.

Падение ФАБов в Белгородской области

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области в конце января. Обнаружены две авиабомбы — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое.

В селе Солоти, как говорится в сообщении, 18 февраля был найден ФАБ-250. Власти приняли решение эвакуировать около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

С 20 по 22 марта по меньшей мере 2 ФАБ упали на Белгородскую область. Одна из них попала, как утверждается в местных пабликах, в селе Введенская Готня. В поле найден, изъят и уничтожен на полигоне специалистами взрывоопасный предмет.

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