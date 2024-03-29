«Скажи, пожалуйста, в Беларуси все так едят бананы?» 29.03.2024, 9:35

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Белоруски рассказали о своих впечатляющих путешествиях и тратах на них.

В путешествиях что-то дорого (как билет на самолет до Австралии за пару тысяч долларов), что-то дешево (как пятидолларовый вьетнамский обед), а что-то бесценно (например, увидеть коалу прямо над собой или трижды встретить Новый год). Журналисты onliner.by нашли активно путешествующих белорусок и поговорили с ними о самых ярких впечатлениях и тратах в других странах.

«Скажи, пожалуйста, в Беларуси все так едят бананы?»

Мы созваниваемся с Елизаветой по видео. За ее плечами — апартаменты, а за их стенами — Нячанг, что во Вьетнаме. После разговора девушка собирается на море — обычное дело в графике путешественника.

Любовь к исследованию мира у Елизаветы сложилась из детских воспоминаний о море, китайских сувениров из маминых командировок, подростковых поездок на соревнования по акробатике и студенческих вылазок в Европу. Несколько лет назад девушка почувствовала выгорание и поехала в Грузию на месяц-два развеяться. Но все пошло не по плану.

— Я вышла в Батуми и решила: ну все, я тут живу. Переехала с личной кладью, без плана — вот так съездила в отпуск.

Девушка перестроила работу тренером и нутрициологом под онлайн-формат и в Беларусь решила приезжать только летом, когда тепло. Сначала объездила Грузию, Турцию и Кавказ, а на 30-летие подарила себе билет в Куала-Лумпур за $300. И понеслось: Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Камбоджа, снова Вьетнам — это маршрут только за последние полгода.

В одной точке Елизавета задерживается на месяц, максимум полтора. Столица Малайзии стала одним из самых ярких впечатлений за это время.

— Когда я впервые увидела башни Петронас, шел дождь. Я заплакала от счастья: было сложно осознать, что прямо перед тобой то, что хотелось увидеть несколько лет.

С собой в самолет девушка забрала удивление от того, как интересно в стране миксуются национальности, как современно выглядит Куала-Лумпур и как много там обзорных площадок, а еще — какой неожиданной может быть встреча с вараном.

Еще один давний тревел-гештальт закрыла незапланированная поездка в Камбоджу. Собеседница рассказывает, что когда-то в детстве увидела по телевизору Ангкор-Ват — гигантский старинный храмовый комплекс. Она впечатлилась и писала это название во всех списках желаний. В 2023 году нашла рейс туда с Фукуоки — и полетела за детской мечтой.

В Нячанге, где она находится сейчас, девушку покорило чистое море и наличие гор — из дома видно и то и другое. С развлечениями в стране все в порядке: есть остров-парк с аттракционами, и есть место культурному шоку. В основном он связан с гастрономической культурой и едой. В кафе и ресторанах сплошь маленькие стульчики — высотой сантиметров 30. Компанию им составляют такие же миниатюрные столики. Для белорусов удивительно видеть мангал в городском дворе, а для вьетнамцев нормально выйти и что-то на нем пожарить.

Однажды Елизавета сама культурно шокировала остальных. Дело было так: собралась большая интернациональная компания, чтобы поговорить на английском, организаторы подготовили для всех бананы в качестве угощения. Съесть фрукт привычным способом среди людей Елизавете в том момент показалось неловким, она попросила ложку. Хотела перекусить незаметно, а вышло наоборот. За столом воцарилось молчание, а потом кто-то спросил: «Скажи, пожалуйста, в Беларуси все так едят бананы?».

В Азии девушка попробовала сверчков, змею и крокодила. Говорит, что сверчки похожи на семечки, змея — на угря, а крокодил слишком уникальный, чтобы с чем-то сравнить. Тем, кто будет путешествовать в этой части света, девушка советует протестировать камбоджийский амок (это блюдо из рыбы в кокосовом молоке) и вьетнамский нем (блинчики с креветками).

В стране удивляют и радуют свобода и расслабленность — они и в одежде, и в поведении местных. Нет оценивающих взглядов. Количество спортивных людей зашкаливает. Вьетнамские бабушки от молодежи не отстают.

Самое важное в путешествиях

Лет десять назад на вопрос «Что нужно иметь, чтобы ездить по миру?» девушка сказала бы, что компанию. Но сейчас у нее другой ответ: связь. Первое, что нужно сделать в новой стране, по мнению Елизаветы, — это обзавестись интернетом. Если он есть, то можно решить любой вопрос и преодолеть языковой барьер с онлайн-переводчиком, что особенно актуально в Азии.

Странствуя в одиночку, девушка вывела пару лайфхаков, как не заскучать. К примеру, компанию можно найти в телеграм-чатах. Стоит просто вбить в поиск название города русскими буквами — и вуаля, у вас есть такие же приезжие. Если хочется общаться с местными, пригодятся English-speaking-клубы.

В поездках по Азии Елизавета нашла близкую подругу — они обе «прыгают» по миру и решают, где в следующий раз пересекутся. Появился и парень — теперь ездят вместе. Праздники с местным колоритом уже тоже были: в китайском ресторане отмечали день рождения знакомого — по происхождению он китайский малаец. Все дарили красные конверты с деньгами — Елизавета говорит, китайцы любят и то и другое.

2024 год девушка отметила дважды — по-нашему и по-китайски. Скоро будут праздновать по-тайски.

А сколько денег нужно на все это?

Вьетнам — самая бюджетная страна из списка Елизаветы за последние полгода. Отель в центре Нячанга с бассейном на крыше, ежедневной уборкой и тренажерным залом обошелся примерно в $250—270 в месяц. На еду тратится примерно $50 в неделю в кафе с местной кухней. Развлечения дороже $10 тут встретить сложно.

— Если жить обычно, не кататься по достопримечательностям, как турист, $500—600 хватит за глаза, — подбивает ежемесячный бюджет девушка.

Самая дорогая страна из полугодичного путешествия — Малайзия. Только $600 стоили апартаменты в Куала-Лумпуре — маленькая студия с приятными условиями и локацией. На месяц жизни здесь, говорит героиня, нужно примерно $1500. Еда на неделю обойдется примерно в $250. Цены в малазийских ресторанах почти как в Минске: на блюдо надо закладывать $10—15. Развлечения дороже, чем во Вьетнаме. Например, подъем на смотровую площадку стоит $15—20.

Как экономить в поездках? Во Вьетнаме и Таиланде, рассказывает собеседница, работает такой лайфхак: можно обходить пешком кондоминимумы, заходить в отели и спрашивать цены прямо там, поскольку на картах в интернете отмечены далеко не все места. А еще можно торговаться.

— Я как-то написала владельцам в Airbnb: «Сделаете ли вы мне скидку?» Спросила наобум, думала, хорошо, если $30 скинут. А они сбросили $100.

«Кенгуру там — как котов в Стамбуле»

Дарья с мужем сейчас в Барселоне. Пара работает в IT, и путешествия органично вписываются в ритм жизни. Спустя 38 стран девушку непросто удивить, но Австралии это удалось. Это путешествие-зимовка — самое яркое в тревел-коллекции девушки. Страна казалась недосягаемой: далекой, пугающей, дорогой, — но получить визу туда оказалось достаточно легко. Электронная заявка, даже без подачи паспорта, две недели ожидания и около €115 визового сбора с каждого — и вот годовая виза готова. По ней можно провести в стране 90 дней.

Самой дорогой статьей расходов стали авиабилеты — пару тысяч долларов на человека, но это в обе стороны. Летели с пересадками, через 30 часов пути были на месте.

— Когда люди планируют путешествие, они всегда начинают с билетов. Видят эту огромную цену и думают: «Раз билеты стоят столько, то в стране, наверное, вообще не выживем». Но это оказалось стереотипом. Все остальное было либо на уровне европейских цен, либо даже ниже.

План на путешествие был такой: пожить неделю в Мельбурне, взять дом на колесах и еще две недели провести на культовом и живописном маршруте Great Ocean Road, а потом еще месяц — в Сиднее. Мельбурн и Сидней оказались похожи: оба очень развитые, разве что во втором чуть больше атмосферы курортного города.

— Видели ли вы кенгуру? — задаю самый банальный на свете вопрос от сообщества тех, кто никогда не был в Австралии.

— Где-то раз в два дня, очень часто. Когда жили в доме на колесах, это было постоянное развлечение — смотреть на кенгуру. Они могут посидеть даже на обычной дороге. Их там, наверное, как котов в Стамбуле.

Еще одно яркое впечатление от страны — коалы. Если рядом эвкалиптовое дерево, нужно лишь поднять голову и присмотреться — где-то в листве наверняка прячется этот зверек. Однажды молодые люди увидели коал прямо на дороге — было как в меме: вселенское спокойствие на милых мордочках.

Отдельной достопримечательностью ребята считают кемпинги, и для этого есть все основания. В стране суперпопулярны путешествия в домах на колесах, и для них есть инфраструктура: есть где запитаться электричеством, наполнить бак водой. Место для дома на колесах стоит около €27 за ночь в зависимости от размеров. К вечеру туда стекаются путешественники, разговаривают за жизнь, а утром благополучно разъезжаются кто куда.

Площадки настолько популярны, что однажды ребятам не хватило места, и пришлось ночевать на парковке возле пляжа (а такое вообще запрещено). Тогда они остались без электричества и готовили ужин при свете телефонов. Да еще и на улицу выйти было страшно: это первая ночь на Great Ocean Road, людей нет, а страх австралийской живности есть.

— У нас был самый популярный вопрос про минусы жизни в Австралии, и это было очень забавно. Ожидаешь, что тебе сейчас выложат целый список, а тебе отвечают: «Что? У нас нет никаких минусов». И это действительно так, мы тоже не нашли — кроме удаленности и опасного солнца.

В гастрономических предпочтениях Дарья была консервативна: «охотилась» за местными стейками, которые считаются одними из лучших в мире. Ела их почти каждый день. Два средних стейка стоят около €5. В магазинах вообще есть продукты на любой вкус — и на европейский, и на азиатский. Из экзотики для белоруски — мясо кенгуру на прилавках — такое же обычное явление, как у нас курица.

Приятно удивило отсутствие насекомых. Ожидали гигантской и страшной живности, а на самом деле паука увидели только однажды в душевой кабине на пляже. Дарья говорит, города обрабатывают, и жуткие твари, которые подбираются к тебе, пока ты спишь, — это стереотип. На пляжах есть объявления о риске нарваться на акулу, но есть и огражденные зоны для плавания. Если внимательно смотреть по сторонам и следовать предписаниям, ничего страшного в теории не произойдет.

Перелет в страну затратный — как по времени, так и по деньгам. А что с остальными ценами?

— Это будет недешевое путешествие. Но я скажу так: съездить на две недели на Мальдивы обойдется дороже, чем слетать на полтора месяца в Австралию, — признается девушка.

По ценам Дарья ориентирует так:

Аренда кемпера — от €700 на неделю. Если приезжать на три-четыре месяца, дешевле будет купить дом на колесах и потом его продать.

Снять однушку со спальней, туалетом и кухней можно за €1500—2500 в месяц, но это не будет центр города.

Чашка кофе в Сиднее и Мельбурне стоит едва ли не дешевле, чем в Литве, то есть меньше €3,5.

Тем, кто соберется ехать, девушка советует готовиться заранее: получать визу не за два месяца, а за полгода до поездки (она дается на год). Чем ближе путешествие, тем меньше выбора и тем выше цены на жилье и кемперы. И конечно, даже не стоит открывать статьи на тему «Что вас убьет в Австралии».