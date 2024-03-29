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Регионы теряют медработников

  • 29.03.2024, 10:54
Регионы теряют медработников

Лечить белорусов скоро будет просто некому.

В прошлом году в медицинских учреждениях Витебской области работали 5700 врачей и 14 900 медицинских работников среднего звена. По состоянию на начало 2024 года, количество медработников в регионе сократилось до 5 тысяч врачей и 13,5 тысячи медицинских работников среднего звена.

- Это официальные цифры, в реальности ситуация может быть хуже, - считает читатель сайта Charter97.org Максим.

Отток врачей уже несколько лет подряд является главной проблемой для белорусской медицины. Многие уезжают из-за невыносимых условий работы, в частности через преследования по политическим мотивам.

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