СМИ: Кадырова перестали показывать крупным планом 29.03.2024, 11:49

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В чем причина?

Последнее видео с участием Рамзана Кадырова, опубликованное в его телеграм-канале, отличается от предыдущих редкими крупными планами, на которых хорошо виден глава Чечни.

Об этом свидетельствует проведенных «Агентством» анализ видео, появившихся в телеграм-канале «Кадыров_95» с начала года по 26 марта. До этого он пропустил послание президента Федеральному Собранию.

Последнее видео с мероприятия с участием Кадырова было опубликовано 23 марта. На нем глава Чечни принимает участие в собрании, посвященном Дню конституции республики. За 2,5 минуты, которые длится видео, Кадырова показывают крупным планом всего четыре раза, каждый раз эти кадры не превышают 2 секунд. При этом только во время одного крупного плана он говорит.

В сюжете, который был снят государственным телеканалом «Грозный», Кадырова показали крупным планом 3 раза. Во всех случаях он говорил, находясь в одной позе.

Короткие по хронометражу крупные планы – стандарт для роликов в телеграм-канале Кадырова. В изученных «Агентством» видео они редко превышают 5 секунд (максимальные 8 секунд были в ролике от 20 февраля). Однако, как правило, самого главу Чечни на видео показывают значительно чаще, обычно – несколько десятков раз. Например, 1 февраля в 10-минутном ролике с совещания с руководством силовых органов крупным планом Кадыров появлялся 57 раз. А 9 марта на 4-минутном видео с визитом Кадырова на стройку крупным планом его показывали 20 раз.

4 крупных плана – минимальное количество, которое встречается в видео, опубликованных с начала года. Столько же крупных планов было на видео 3 января (но ролик был меньше – длился 1,5 минуты), 5 февраля (ролик тоже 1,5 минуты, и в тот же день было опубликовано еще одно видео), 20 февраля (1,5 минуты, в тот же день было опубликовано еще 4 видео, а хронометрах крупных планов достигал 7 секунд) и 16 марта (1,5 минуты).

Кроме того, на последнем видео, опубликованном 23 марта, Кадыров говорит по-чеченски медленнее, чем обычно. Это особенно хорошо заметно в сравнении с роликом, опубликованным 1 февраля. На этом видео Кадыров улыбается и жестикулирует.

В феврале Кадыров второй раз за два года пропустил послание Владимира Путина федеральному собранию. Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников написал, что глава Чечни простыл. Однако «Новая газета Европа» утверждала, что Кадыров мог пропустить послание из-за того, что проходил очередной курс лечения.

Скрыть исчезновение главы Чечни из публичного поля должна была серия фотографий, которая появилась в телеграм-канале Кадырова 23-26 февраля. На них глава Чечни фотографируется вместе с Владимиром Путиным, главой администрации президента Антоном Вайно, премьером Михаилом Мишустиным, главой Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым и министром промышленности Денисом Мантуровым.

С конца февраля самолет Кадырова активно летает в Москву, свидетельствуют данные трекинкового сервиса. Некоторые перелеты проходят между его публичными выступлениями: он летал в Москву 25 марта (видео в канале появилось 23 марта), 5 марта (видео публиковалось до, 2 марта, и после, 6 марта) и 29 февраля (видео публиковалось 26 февраля и 1 марта).

Но данным «Новой газеты», в феврале Кадыров летал в Москву на лечение. В то же время телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что Кадырову больше не нужно летать в столицу на лечение, потому что в Грозном установили дорогое оборудование специально для него, и теперь врачи летают к нему в Чечню.