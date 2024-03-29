Небензе наступили на хвост

Небензе наступили на хвост3
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 29.03.2024, 12:10
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Путинцев поймали в очередной раз.
Как известно, путинские дипломаты в ООН наложили вето на продление мандата группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против Северной Кореи.
Причина ясна – экспертная группа ООН уличила Северную Корею в поставках боеприпасов путинцам, что противоречит введенным против Северной Кореи санкциям.
Вето Небензи не способно ничего изменить в отношении санкций – они действуют. Но теперь не будет экспертной группы ООН, которая осуществляла мониторинг их соблюдения. Пять стран (США, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея) выступили с совместным заявлением: «Вето России - это не что иное, как попытка заставить замолчать независимые, объективные расследования нарушений резолюций Совета Безопасности со стороны как КНДР, так и самой России, которая ищет военной поддержки от КНДР …»
Что сказать? В очередной раз путинцев поймали, «наступили на хвост». Но, разумеется, как всегда, «мы ни в чем не виноваты». Причем, все и все понимают.
Телеграм-канал «СерпомПо»