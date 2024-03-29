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Банкоматы популярного белорусского банка перестанут принимать купюры в 5 рублей

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  • 29.03.2024, 12:18
  • 1,610
Банкоматы популярного белорусского банка перестанут принимать купюры в 5 рублей

Названа дата.

Банкоматы и инфокиоски «Приорбанка» с 1 апреля не будут принимать купюры номиналом 5 белорусских рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. При этом «все остальные номиналы белорусских рублей  будут приниматься в обычном режиме».

В банке также уточнили, что для снятия купюра в 5 рублей будет по-прежнему доступна. 

Напомним, с 1 февраля «Приорбанк» отказался принимать через инфокиоски, банкоматы и терминалы автоматического обмена валют купюры номиналом 100 долларов. Причину такого избирательного отношения к купюрам в банке ни тогда, ни сейчас не назвали.

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