Банкоматы популярного белорусского банка перестанут принимать купюры в 5 рублей 2 29.03.2024, 12:18

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Банкоматы и инфокиоски «Приорбанка» с 1 апреля не будут принимать купюры номиналом 5 белорусских рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка. При этом «все остальные номиналы белорусских рублей будут приниматься в обычном режиме».

В банке также уточнили, что для снятия купюра в 5 рублей будет по-прежнему доступна.

Напомним, с 1 февраля «Приорбанк» отказался принимать через инфокиоски, банкоматы и терминалы автоматического обмена валют купюры номиналом 100 долларов. Причину такого избирательного отношения к купюрам в банке ни тогда, ни сейчас не назвали.