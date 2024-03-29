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В Березе задержали очевидца задержания

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  • 29.03.2024, 12:41
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В Березе задержали очевидца задержания

Под облаву силовиков попал посторонний человек.

В Березе под облаву силовиков попал посторонний человек, пишет BGmedia.

Хапун произошел в конце февраля — в начале марта. Тогда сообщалось о задержании девяти человек за участие в акциях протеста в 2020 году.

Одно из задержаний произошло в магазине автозапчастей 28 февраля. Силовики задержали не только сотрудника магазина, но и посетителя, обвинив его в сопротивлении.

По словам ГУБОПиК, они задерживали сотрудника магазина по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Видео с задержания они позже выложили в своем ТГ-канале. Посетитель магазина, по словам силовиков, преграждал им путь к выходу, хватал их за руки и не реагировал на замечания.

1 марта его дело рассмотрел суд Березовского района. Мужчина сообщил, что в тот день утром приехал в магазин, чтобы купить запчасть. Вдруг ворвались силовики, сказали лечь всем на пол. Мужчина подчинился им и не сопротивлялся.

Однако судья поверил документу ГУБОПиК и назначил задержанному семь суток административного ареста.

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