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Лукашисты устроили в Березе очередной «хапун»

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  • 6.03.2024, 13:29
  • 3,826
Лукашисты устроили в Березе очередной «хапун»

Задержаны пять человек.

ГУБОПиК сообщил о новых массовых задержаниях в Березе Брестской области. Под «хапун» попали местные жители, якобы участвовавшие в акциях протеста в 2020 году.

На видео, размещенном в Telegram-канале ГУБОПиКа, показаны пять мужчин, рассказывающие, что якобы участвовали в протестах, а теперь раскаиваются в своих действиях. Один из задержанных говорит, что работает дальнобойщиком в Литве. Его заставили назвать свою зарплату.

О предыдущем «хапуне» в Березе силовики рассказали 4 марта – на «покаянных» видео показали четверых мужчин. Они говорили о своем участии в протестах 2020 года. Одному на шею повязали шарф хоккейного клуба «Динамо» (Минск). Статус и обвинения, предъявленные задержанным, пока неизвестны.

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