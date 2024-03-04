Лукашисты провели облаву в Березе 3 4.03.2024, 11:39

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Задержаны по меньшей мере четыре человека.

В Березе за участие в акциях протеста задержали четверых мужчин. «Покаянное» видео с ними опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

На видео мужчины говорят, что участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях на улице Ленина в 2020 году.

По какой статье обвиняют задержанных — неизвестно.

Судя по видео силовиков, в Березе были и другие задержания, о которых они расскажут «в следующей серии».