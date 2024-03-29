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Российские самолеты сбросили еще две бомбы ФАБ на Белгородскую область

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  • 29.03.2024, 12:55
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Российские самолеты сбросили еще две бомбы ФАБ на Белгородскую область

Началась эвакуация.

Российские военные самолеты снова сбросили авиабомбы на Белгородскую область. Очередные два ФАБ нашли в районе сел Безымено и Нечаевка, в первом случае жителей села эвакуировали, во втором решили эвакуацию не проводить.

Об этом пишет российское издание ASTRA. Всего, по данным журналистов, лишь за последнюю неделю в регионе было совершено 11 сбросов бомб.

Еще две авиабомбы в Белгородской области обнаружили 28 марта.

«ФАБ-250 была обнаружена в районе села Безымено утром 28 марта, сообщают источники ASTRA. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили. В этот же день ФАБ-500 нашли в селе Нечаевка. Уничтожать боеприпас планируют сегодня. Местных жителей не эвакуировали», – отмечено в сообщении.

Еще плюс две: российские самолеты снова сбросили авиабомбы на Белгородщину, людей эвакуировали

Вместе с этими бомбами только за последнюю неделю в Белгородской области обнаружили минимум 11 упавших ФАБ.

В частности 500-килограммовая авиабомба 27 марта была найдена в районе села Бессоновка, уничтожили ее на следующий день.

А 20-21 марта сообщалось об еще двух ФАБ, упавших на Белгородскую область. Одну из них нашли в селе Введенская Готня, ее уничтожили на полигоне. Вторую, которой российские оккупанты пытались атаковать бойцов РДК и легиона Свобода России в Козинке, пилот «потерял» над селом Замостье.

«Фугасная авиабомба до сих пор лежит на выезде из села, потому что саперы и спасатели не могут приступить к ее извлечению из земли. Из-за суматохи, которая творится в Грайвороне в связи с атакой диверсантов и большим количеством разрушенных объектов, до бомбы никому просто нет дела. К тому же, это далеко не единственный ФАБ, упавший в этом районе за последние дни», – писало одно из российских изданий 22 марта.

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