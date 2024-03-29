Лукашенко подпортил заготовочку Леонид Невзлин

29.03.2024, 13:17

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Леонид Невзлин

Пришлось срочно перестраиваться.

Российские силовики вполне предсказуемо - после публично заявленной установки Владимира Путина, Николая Патрушева и компании - продолжают притягивать к теракту в «Крокусе» Украину. Лукашенко подпортил заготовочку про «окно для террористов со стороны Украины», пришлось срочно перестраиваться.

Ведь выполнять установку Кремля нужно, а потому следственный комитет РФ начал фабриковать финансовый след, якобы доказывающий связь предполагаемых террористов с «украинскими националистами». Отчитались и о задержании некоего подозреваемого, который «участвовал в схеме».

Можно предположить, что признание этого загадочного подозреваемого и станет «царицей доказательств» о причастности Киева. К которому приплетут какую-нибудь мутную и недоказуемую историю про криптокошельки и криптобиржи.

Как метко выразился Джон Кирби о попытках российских властей доказать причастность Украины к этому теракту, «лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза».

Леонид Невзлин, Telegram