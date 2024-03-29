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Зеленский провел первое заседание СНБО после увольнения Данилова

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  • 29.03.2024, 14:11
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Зеленский провел первое заседание СНБО после увольнения Данилова

Назвал пять новых направлений работы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назвал новые направления работы органа.

Об этом глава украинского государства написал в Telegram.

Первым пунктом среди направлений работы обновленного СНБО он отметил большую прогнозируемость.

«Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства», — говорится в сообщении.

Во-вторых, по словам Зеленского, СНБО будет продолжать выполнение всех текущих задач, а особенно внимательно — по санкционной политике государства.

Третье — доктринальная работа. Зеленский подчеркнул, что четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это «то, что нужно и сейчас, и после войны».

Четвертым направлением президент Украины назвал кибербезопасность и информацию. По его словам, СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере.

Пятым пунктом Зеленский назвал работу Ставки, проекты решений и контроль за их выполнением.

По словам президента, очевидным приоритетом в этом направлении является оборона Украины и защита общества.

Кроме того, глава украинского государства отметил, что Данилов отныне будет работать на дипломатическом направлении.

Смена руководства СНБО

26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.

Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

Впоследствии Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление.

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