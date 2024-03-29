Зеленский провел первое заседание СНБО после увольнения Данилова

Зеленский провел первое заседание СНБО после увольнения Данилова1
- 29.03.2024, 14:11
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Назвал пять новых направлений работы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и назвал новые направления работы органа.
Об этом глава украинского государства написал в Telegram.
Первым пунктом среди направлений работы обновленного СНБО он отметил большую прогнозируемость.
«Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства», — говорится в сообщении.
Во-вторых, по словам Зеленского, СНБО будет продолжать выполнение всех текущих задач, а особенно внимательно — по санкционной политике государства.
Третье — доктринальная работа. Зеленский подчеркнул, что четкость национальных ориентиров и системность в их реализации — это «то, что нужно и сейчас, и после войны».
Четвертым направлением президент Украины назвал кибербезопасность и информацию. По его словам, СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере.
Пятым пунктом Зеленский назвал работу Ставки, проекты решений и контроль за их выполнением.
По словам президента, очевидным приоритетом в этом направлении является оборона Украины и защита общества.
Кроме того, глава украинского государства отметил, что Данилов отныне будет работать на дипломатическом направлении.
Смена руководства СНБО
26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко.
Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.
Впоследствии Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление.