Нежданный сюрприз для Путина 1 Альфред Кох

29.03.2024, 14:46

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Альфред Кох

России стала прилетать ответка.

Прошли два года и тридцать три дня войны. Положение на фронте за прошедшие сутки почти н изменилось. Россияне продолжают обстреливать Харьков и некоторые другие города Украины. Сегодня они сбросили ФАБы на жилые дома. Есть жертвы. Путин целенаправлено разрушает гражданскую инфраструктуры Украины.

В свою очередь ВСУ позавчера нанесли удар беспилотниками по Новочеркасской ГРЭС, крупнейшей после Ростовской АЭС электростанции Ростовской области.

Так что разрушение гражданской инфраструктуры стало взаимным. Что, я думаю, явилось сюрпризом для путинских стратегов. Так или иначе, но закончилось то время, когда россияне могли обстреливать украинские города не опасаясь ответа со стороны Украины.

Продолжается медленное удушение российской экономики. Появилась информация, что задержки платежей за уже отгруженную российскую нефть в китайских, индийских и турецких банках достигают нескольких месяцев. Под давлением американских регуляторов, эти банки ужесточили комплаенс и требуют от российских клиентов письменных гарантий, что эти деньги ни в коем случае не достанутся фигурантам санкционных списков.

Швейцарские же банки начали повально закрывать счета даже тем своим клиентам, которые имеют российское гражданство наряду с гражданством еще какой-то страны. Так нескольким израильтянам, которые сохранили свои российские паспорта, швейцарские банки закрыли счета, которые они имели много лет.

Профильный комитет Верховной Рады сообщил, что завтра он завершит рассмотрение всех почти 4000 поправок, которые внесли депутаты в правительственный законопроект о мобилизации. Насколько я понимаю, теперь нет никаких препятствий для того, чтобы вынести его на пленарное заседание.

Для Зеленского настает момент истины и скоро мы узнаем: есть ли у него по-прежнему пропрезидентское монобольшинство в парламенте. Сможет он провести закон о мобилизации без помощи других фракций или нет.

И если помощь других фракций понадобиться (скорее всего), то что они потребуют от Зеленского взамен? На какие компромиссы готов он пойти ради принятия этого закона? И готов ли он вообще на какие-то компромиссы, с учетом того, что он много раз пытался вообще дистанцироваться от дискуссии по поводу мобилизации.

А тем временем, вчера ВСУ нанесли удар еще по одному кораблю Черноморского флота РФ. На этот раз это было большой десантный корабль «Константин Ольшанский». По иронии судьбы этот корабль был до 2014 года украинским. После аннексии Крыма, россияне его присвоили, т.е. попросту - украли. И вот такая грустная развязка. Мораль: краденое никогда не идет впрок.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me