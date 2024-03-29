закрыть
29 марта 2024, пятница, 15:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске ресторан высокой кухни нашел способ сэкономить на алкоголе

5
  • 29.03.2024, 15:20
  • 1,642
В Минске ресторан высокой кухни нашел способ сэкономить на алкоголе
иллюстративное фото

Вопросы возникли и у налоговой, и у ОБЭП.

Налоговики совместно с силовиками обнаружили в минском ресторане 111 бутылок импортного алкоголя, который был куплен в розницу, а не по накладной. Спиртное арестовали и изъяли, а виновным грозят большие штрафы, сообщили в минском управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.

Сотрудники фискального ведомства и отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД провели проверку столичного ресторана по вопросу предполагаемого нелегального оборота алкоголя. Там действительно обнаружились 111 бутылок импортного спиртного на общую сумму 21 972 рубля, а вот документов, подтверждающих легальность их приобретения, не было.

В инспекции подчеркнули, что алкоголь был с беларусскими акцизными марками, то есть не контрабандный и не контрафактный. Однако владельцы заведения купили его в розницу как обычные покупатели, а должны были сделать это легально, с получением накладной.

«Просто владельцы ресторана почему-то для себя решили, что им проще купить алкоголь в частном порядке: в розничной торговле, за наличный расчет», — добавили налоговики.

О каком ресторане идет речь, не уточняется. Сказано только, что это «заведение высокой кухни».

Алкоголь был арестован и изъят. Юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 базовых величин (8000−20 000 рублей), а его виновным работникам — от 50 до 100 базовых величин (2000−4000 рублей).

Налоговики пообещали «обязательно изучить в комплексе все аспекты финансово-хозяйственной деятельности ресторана».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина