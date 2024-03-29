В Минске ресторан высокой кухни нашел способ сэкономить на алкоголе 5 29.03.2024, 15:20

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иллюстративное фото

Вопросы возникли и у налоговой, и у ОБЭП.

Налоговики совместно с силовиками обнаружили в минском ресторане 111 бутылок импортного алкоголя, который был куплен в розницу, а не по накладной. Спиртное арестовали и изъяли, а виновным грозят большие штрафы, сообщили в минском управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам.

Сотрудники фискального ведомства и отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД провели проверку столичного ресторана по вопросу предполагаемого нелегального оборота алкоголя. Там действительно обнаружились 111 бутылок импортного спиртного на общую сумму 21 972 рубля, а вот документов, подтверждающих легальность их приобретения, не было.

В инспекции подчеркнули, что алкоголь был с беларусскими акцизными марками, то есть не контрабандный и не контрафактный. Однако владельцы заведения купили его в розницу как обычные покупатели, а должны были сделать это легально, с получением накладной.

«Просто владельцы ресторана почему-то для себя решили, что им проще купить алкоголь в частном порядке: в розничной торговле, за наличный расчет», — добавили налоговики.

О каком ресторане идет речь, не уточняется. Сказано только, что это «заведение высокой кухни».

Алкоголь был арестован и изъят. Юридическому лицу грозит штраф от 200 до 500 базовых величин (8000−20 000 рублей), а его виновным работникам — от 50 до 100 базовых величин (2000−4000 рублей).

Налоговики пообещали «обязательно изучить в комплексе все аспекты финансово-хозяйственной деятельности ресторана».